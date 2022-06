Šafařík: V Tváři jsem se cítil trapný. Být v 11 letech sám v Praze mi dalo disciplínu

„V 11 letech jsem odešel sám do Prahy studovat konzervatoř. Jako dítě jsem se nevnímal. Pro mámu to bylo traumatizující, ale podporovala mě. Dalo mi to disciplínu a smysl pro samostatnost,” říká herec Denis Šafařík. „Účast v pořadu Tvoje tvář má známý hlas byla zkušenost. Po každém čísle jsem se cítil nedostatečný, říkal jsem si, že jsem trapný, ale musel jsem se s tím naučit pracovat,” dodává.

