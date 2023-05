Hvězdou karlovarského festivalu bude Russell Crowe, v nové znělce hraje Johnny Depp

Herec Russell Crowe přijede na filmový festival do Karlových Varů. Na svém oficiálním twitterovém účtu ve čtvrtek napsal, že 30. června, kdy akce začíná, právě ve Varech představí show nazvanou Indoor Garden Party. Jedná se o komponovaný večer mluveného slova a hudby.

Mluvčí festivalu Uljana Donátová následně v pátek dopoledne potvrdila, že Crowe skutečně dorazí a představí se i jako hudebník. Především ale převezme Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii. Pořadatelé na jeho počest promítnou námořní drama z dob napoleonských válek Master & Commander: Odvrácená strana světa, které roku 2003 natočil Peter Weir. Crowe byl za roli kapitána Jacka Aubreyho nominován na Zlatý glóbus.

Devětapadesátiletý novozélandský rodák Crowe, jenž vyrůstal v Austrálii, se od 80. let minulého století bokem věnuje také hudbě. Zpíval v rockové kapele 30 Odd Foot of Grunts. Pod hlavičkou příležitostně koncertujícího kolektivu muzikantů Indoor Garden Party vystupuje s třiapadesátiletým kanadským hudebníkem Alanem Doylem a přáteli. V roce 2017 vydali desku nazvanou The Musical.

Malta June 17

Catanzaro June 20

Karlovy Vary June 30



More dates to come l pic.twitter.com/RxSWKxkXHj — Russell Crowe (@russellcrowe) May 4, 2023

V Hollywoodu proslul Crowe roku 2001, kdy získal Oscara za roli generála Maxima Decima Meridia v historickém velkofilmu Gladiátor. Kromě toho účinkoval například v thrilleru Insider: Muž, který věděl příliš mnoho nebo filmu Čistá duše, kde ztvárnil skutečného amerického matematika Johna Forbese Nashe. Posledních deset let zároveň režíruje, jako první roku 2014 natočil Cestu naděje, vloni do kin uvedl svůj druhý snímek Poker Face z prostředí hráčů pokeru.

Zatím naposledy Crowe zpodobnil italského kněze a vymítače ďábla Gabriela Amortha v hororovém filmu Papežův vymítač, který stále promítají česká kina.

Letošní ročník karlovarského festivalu začne 30. června, potrvá do 8. července. Pořadatelé tento pátek uvedli, že znělku letošního 57. ročníku natočil Ivan Zachariáš s americkým hercem Johnnym Deppem. Ten do Varů přijel předloni. "Depp je již osmnáctou osobností, která natočila znělku speciálně pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary," zdůrazňuje mluvčí festivalu Uljana Donátová.

Organizátoři letos připomenou mimo jiné nezávislou íránskou kinematografii nebo tvorbu japonského režiséra Jasuza Masumury, jenž žil v letech 1924 až 1986. "Byl prvním japonským tvůrcem, který studoval film v Římě a japonskou filmovou produkci obohatil o nový styl. Mezi jeho četné zahraniční fanoušky patřil mimo jiné i Michelangelo Antonioni," doplňuje umělecký ředitel Karel Och.

Cenu prezidenta převezme herečka Daniela Kolářová. Na její počest bude ve Varech uvedena slavná komedie Kulový blesk z roku 1978. "Cenu si zaslouží svojí obrovskou filmografií, je to jedna z nejvytíženějších a nejpopulárnějších hereček nejen filmových a televizních, ale i divadelních. Volba byla velice správná," zdůvodňuje prezident festivalu Jiří Bartoška.