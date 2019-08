Režisér Polanski na festival do Benátek nepřijede, obává se prý vydání do USA

Aktualizováno před 11 minutami

Francouzsko-polský režisér Roman Polanski na filmový festival v Benátkách nepřijede. Obává se, že by mohl být zatčen a vydán do USA. S odvoláním na informované zdroje to uvedl server francouzské televize LCI.

Filmař, jehož snímek J´accuse (Žaluji) byl v Benátkách vybrán do hlavní soutěže, je od 70. let na útěku před americkou justicí kvůli sexu s nezletilou. Itálie má se Spojenými státy od roku 1983 uzavřenou dohodu o vydávání, píše LCI. Šestaosmdesátiletý režisér do soutěže poslal drama o židovském kapitánovi Alfredu Dreyfusovi, který byl koncem 19. století ve Francii křivě obviněn a odsouzen za špionáž pro Německo. Polanského snímek se na přehlídce, která začala ve středu, představí v pátek. Deneuveová a Binocheová hrají matku a dceru. Film zahájil festival v Benátkách číst článek Podle LCI se Polanski obává, aby se neopakovala situace z roku 2009, kdy ho na základě amerického zatykače zadržela na cestě do Curychu švýcarská policie. Po několikaměsíčním pobytu v domácím vězení v Gstaadu nakonec Švýcarsko odmítlo Polanského do USA vydat. V roce 2015 ho odmítlo vydat i Polsko. Polanski, který nyní žije ve Francii, je ve Spojených státech stíhán kvůli sexuálnímu styku s nezletilou z roku 1977. K pohlavnímu styku s třináctiletou dívkou se Polanski přiznal, trvá ale na tom, že nešlo o znásilnění, nýbrž o dobrovolný styk. V USA je ale sex s nezletilými považován za znásilnění. Loni byl spolu s komikem Billem Cosbym vyloučen z americké Akademie filmových umění a věd, která organizuje a uděluje Oscary. Zařazení filmu do soutěže v éře hnutí MeToo bylo kritizováno. Ředitel festivalu ale tento krok hájil tím, že je důležité rozlišovat mezi umělcem a člověkem. Předsedkyně poroty Lucrecia Martelová ale ve středu oznámila, že se v pátek nezúčastní galavečera k Polanského novince. 8 fotografií Obrazem: Začíná filmový festival v Benátkách, hvězdy přijely lodními taxíky "Nezúčastním se galavečera Polanského, protože jsem jednou z žen, které v Argentině bojují proti problémům jako je tento, proto nebudu vstávat a tleskat," řekla tato argentinská režisérka. Dodala, že ona mezi umělcem a člověkem nerozlišuje. Italský producent filmu pak podle odborného magazínu The Hollywood Reporter pohrozil, že snímek z festivalu stáhne ještě před jeho páteční světovou premiérou, pokud se Martelová neomluví. Režisérka ve čtvrtek vydala krátké prohlášení, v němž napsala, že její slova média chybně interpretovala. Uvedla, že si stále myslí, že by se mezi člověkem a umělcem neměl dělat rozdíl, ale že je správné mít Polanského film v soutěži a že zůstane nestranná. Producenti pak oznámili, že to přijímají jako omluvu a že film na festivalu zůstane.