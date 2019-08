Obrazem: Začíná filmový festival v Benátkách, hvězdy přijely lodními taxíky

V Benátkách ve středu večer začal 76. ročník mezinárodního filmového festivalu projekcí francouzsko-japonského snímku La Vérité. Mezi uchazeči o hlavní cenu je i český snímek Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula. Podívejte se, jak proběhlo zahájení nejstarší kinematografické přehlídky světa.

Film La Vérité, který benátský festival odstartoval, je dalším očekávaným dílem režiséra Hirokazu Kore'edy, který si loni z festivalu v Cannes odnesl Zlatou palmu za film Zloději.

Pro svůj první film natočený ve Francii si japonský tvůrce do hlavní role herečky s komplikovaným vztahem k dceři (Juliette Binocheová) vybral 75letou Catherine Deneuveovou. "Je to portrét velmi přehánějící herečky. Je mi to tak vzdálené, že mě bavilo to dělat," řekla Deneuveová před premiérou.

Hlavní soutěž i letos potvrzuje blízký vztah mezi Benátkami a Hollywoodem. Mezi nejočekávanějšími filmy jsou vesmírný sci-fi thriller Ad Astra s Bradem Pittem v hlavní roli, kriminálka Joker režiséra Todda Phillipse nebo film The Laundromat (Prádelna), v němž režisér Steven Soderbergh po svém zpracoval kauzu takzvaných Panamských dokumentů (Panama Papers) o daňových únicích a praní špinavých peněz.

Na ostrově Lido v benátské laguně jsou očekáváni Brad Pitt, Robert De Niro, Johnny Depp a z hereček Penélope Cruzová, Kristen Stewartová nebo Scarlett Johanssonová.

Mezi filmaři, jejichž počiny byly vybrány do hlavní soutěže, se nacházejí jen dvě ženy, Australanka Shannon Murphyová a saúdskoarabská režisérka Haifáa Mansúrová. Hned od prvního dne festivalu se to stalo stěžejním tématem.

Zatímco předsedkyně poroty Lucrecia Martelová se vyslovila pro kvóty kvůli výrazně nižší účasti režisérek v hlavní soutěži, ředitel festivalu Alberto Barbera je odmítl. "Můžeme je zvažovat v jiných případech, například při přijímání do filmových škol, kde stále panují předsudky, ale ne při výběru na festivaly, kde žádné předsudky vůči ženám neexistují a kde by zavedení kvót znamenalo nerespektovat kritérium kvality," uvedl.

Barbera hájil také zařazení nejnovějšího díla kontroverzního francouzsko-polského filmaře Romana Polanského J'accuse (Žaluji) do soutěže. Podle šéfa festivalu je důležité rozlišovat mezi umělcem a člověkem.

Polanski je na útěku před americkou justicí kvůli sexu s nezletilou, kvůli němuž v 70. letech z USA utekl do Evropy.

V hlavní soutěži bude o Zlatého lva usilovat nejnovější film Nabarvené ptáče českého režiséra Václava Marhoula. Snímek natočený podle světového bestselleru Jerzyho Kosinského znamená první soutěžní účast české kinematografie na jednom z největších kinematografických festivalů po 25 letech.

Už v úterý, v předvečer festivalu, měla v Benátkách světovou premiéru digitálně restaurovaná podoba československého erotického filmu z roku 1933 Extase. Černobílý snímek režiséra Gustava Machatého zahájil sekci Venice Classics.