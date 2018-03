Quentinu Tarantinovi je 55 let. Aktuálně pracuje na krváku jménem Once Upon a Time In Hollywood

před 1 hodinou

O režisérovi Quentinu Tarantinovi se v poslední době nejvíce mluvilo v souvislosti s kauzou #metoo, novým Startrekem a také s chystaným filmem, který se odehrává v době řádění Charlese Mansona. Jmenovat se bude Once Upon a Time In Hollywood a do kin by měl jít v roce 2019. Tarantino slaví 27. března 55. narozeniny.

Americký režisér a scenárista Quentin Tarantino začátkem devadesátých let proslul jako drsný i černohumorný vypravěč. Jeho snímky bývají krvavé, vtipné a hrává v nich výborná hudba. Tarantino nikdy nestudoval žádné školy, filmem je ale posedlý odmalička.

První honorář dostal za upírskou historku Od soumraku do úsvitu, v níž si později zahrál pod vedením Roberta Rodrigueze. Za peníze za scénáře k filmům Pravdivá romance a Takoví normální zabijáci natočil v roce 1992 debut Gauneři.

Filmografie Quentina Tarantina

1983: Love Birds in Bondage

1987: My Best Friend's Birthday

1992: Gauneři

1994: Pulp Fiction: Historky z podsvětí

1995: Čtyři pokoje

1997: Jackie Brown

2003: Kill Bill

2004: Kill BIll 2

2005: Sin City - město hříchu

2007: Grindhouse: Auto zabiják

2009: Hanebný pancharti

2012: Nespoutaný Django

2015: Osm hrozných

2019: Once Upon a Time In Hollywood



V krváku Kill Bill z roku 2003 se Tarantino nechal inspirovat asijskými filmy ze sedmdesátých let, po snímku Hanebný pancharti (2009) v hlavní roli s Bradem Pittem si zase v roce 2012 splnil dlouholetý sen a natočil western Nespoutaný Django z prostředí amerického otrokářství s Leonardem Di Capriem. Za scénář opět obdržel Oscara.

Druhý film Pulp Fiction neboli Historky z podsvětí (1994) je dodnes hitem. Šokující a nečekaně zábavný film okouzlil bizarními historkami a odkazy k popkultuře, tanec "pomádového" Johna Travolty a Umy Thurmanové do skladby You Never Can Tell od Chucka Berryho patří do zlatého fondu. Tarantino dostal za scénář k filmu Oscara. Jeho prozatím posledním snímkem je další western Osm hrozných z roku 2015.

Tarantina proslavily i televizní seriály Pohotovost a Kriminálka Las Vegas. Nyní chystá filmové zpracování příběhu bestiální vraždy herečky Sharon Tateové s příznačným názvem Once Upon a Time In Hollywood. Hovořilo se i o tom, že by mohl režírovat nový Star Trek.

Quentin Tarantino se narodil v americkém státě Tennessee. Jeho otec je italského původu, matka napůl Irka, napůl indiánka z kmene Čerokézů. Jméno Quentin dostal podle oblíbené televizní postavy Quinta ze seriálu Gunsmoke. Vyrůstal obklopený filmy, televizními seriály, komiksy a populární hudbou. Později pracoval jako uvaděč v pornokině, pak zakotvil ve videopůjčovně. Nakonec přišlo na řadu psaní scénářů a režie.

Loni na podzim po odhalení kauzy producenta Harveyho Weinsteina Tarantino prohlásil, že měl udělat víc pro to, aby Weinsteinovi v obtěžování žen zabránil.

"Na to, abych zasáhl, jsem toho věděl dost," uvedl v říjnu roku 2017 Tarantino v deníku The New York Times. "To, co jsem měl k dispozici, nebyly jen nějaké povídačky nebo drby," dodal.