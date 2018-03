V Tarantinově novém filmu z doby řádění Charlese Mansona si zahrají Leonardo DiCaprio a Brad Pitt

před 11 hodinami

V novém snímku režiséra Quentina Tarantina nazvaném Once Upon a Time in Hollywood (Tenkrát v Hollywoodu), který vypráví o hlavním městě filmového průmyslu v dobách hippies a ve stínu řádění vraha Charlese Mansona, budou účinkovat Leonardo DiCaprio a Brad Pitt. Oznámilo to filmové studio Sony Pictures, jež za filmem stojí. DiCaprio se ujme postavy Ricka Daltona, dohasínající hvězdy westernového seriálu, jeho kaskadérského dvojníka Cliffa Bootha ztvární Pitt. "Oba se neúspěšně snaží prosadit v Hollywoodu, který již nepoznávají. Ale Rick má velmi slavnou sousedku, Sharon Tateovou," napsalo studio Sony Pictures v prohlášení. Tateová byla jednou z Mansonových obětí. Film půjde do kin 9. 8. 2019.

Quentin Tarantino Taps Brad Pitt To Join Leonardo DiCaprio In ‘Once Upon A Time In Hollywood’ https://t.co/KMfGv5gtVk pic.twitter.com/j2P0cQpQUy — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 1, 2018

autor: ČTK | před 11 hodinami

