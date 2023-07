Producent filmu o bratrech Mašínech: Češi neumějí mít rádi své hrdiny

Nejednoznačný postoj k bratrům Mašínům svědčí o tom, že česká společnost neumí mít ráda své hrdiny. Na karlovarském festivalu to řekl Jaroslav Sedláček, kreativní producent České televize, během středeční debaty o chystaném filmu Bratři. Ten vypráví právě příběh odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových.

Případ lidí, kteří se počátkem 50. let minulého století postavili komunistům se zbraní v ruce, dodnes vyvolává protichůdné názory.

Podle režiséra Tomáše Mašína, vzdáleného příbuzného bratří, snímek není kontroverzní. "Ten film nehodnotí, nepodává návod, jak bratry Mašíny vnímat, my je nehájíme. Debata mi přišla docela věcná a lidé mají zájem," shrnuje. Film bude mít premiéru 26. října, tedy 70 let od útěku odbojářů do Západního Berlína.

Odbojáři se pokusili navázat na činnost svého otce Josefa Mašína, popraveného v roce 1942 nacistickými úřady. Při jejich akcích zemřelo šest lidí - dva příslušníci SNB, pokladník v Československu a později tři východoněmečtí policisté. "Otázka je, jak bychom se na ně dívali, kdyby během útěku padli. Zjistil jsem, že my nějak neumíme mít rádi své hrdiny," řekl v průběhu debaty Sedláček.

Kreativní producent si myslí, že téma snímku zůstává až "děsivě" aktuální. "Jedno dilema je, jestli bychom byli schopni vzít do ruky zbraň a bránit tuto zemi před nějakým okupantem. A druhé věc je, jestli by matky byly schopny a ochotny posílat děti do války a za jakých podmínek," uvažuje Sedláček.

Vzhledem ke složitosti dějin Evropy druhé poloviny 20. století bude mít film v mezinárodní verzi na začátku titulek zasazující příběh do kontextu doby. Tvůrci oslovili festivaly v kanadském Torontu a španělském San Sebastianu. Z Benátek již podle producenta Petra Bílka dostali dopis, že nejsou mezi vybranými.

Hlavní role ztvárnili Oskar Hes a Jan Nedbal, Adam Ernest, Matyáš Řezníček, Antonín Mašek, Matěj Hádek a Tatiana Dyková. Scénář napsal Marek Epstein. Tvůrci uspořádali sbírku, ve které potřebovali získat 1,5 milionu korun. Fanoušci jim nakonec poslali 1,531 milionu korun. Někteří podporovatelé si za příspěvek ve sbírce zajistili místo v komparzu či na natáčení. Jeden z nich, který věnoval 150 tisíc korun, pak dokonce menší roli.

Režisér Tomáš Mašín debutoval výpravným dramatem 3 sezóny v pekle, které bylo nominováno na 11 Českých lvů. Zabodoval také s televizní sérií Ochránce, jež obdržela Českého lva.

