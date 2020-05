Keira Knightleyová ve filmu Problémissky útočí na patriarchát stříkací pistolí

Londýnská Royal Albert Hall zažila v listopadu 1970 chaos. Nezpůsobil ho koncert, ale soutěž Miss World. Sledovat ji mělo u obrazovek 100 milionů diváků, poprask způsobila už účast dívek tmavé pleti, ale pravý blázinec vyvolaly ženy v publiku. Aktivistky protestující proti zacházení s ženami jako s dobytkem hrají hlavní roli v komedii Problémissky, která vážné téma pojímá překvapivě radostně.

V úvodu snímku, který od čtvrtka hrají česká kina, parta sebevědomých dívek vtrhne na půdu Oxfordské univerzity s neúctou k bustám vážených mužů a k pořádku obecně.

Když ověšují okolní sochy vším, co jim přijde pod ruku, studentka historie Sally Alexanderová to sleduje s nelibostí. Kamenným velikánům pak sundavá kloboučky ze slupek od banánů. Přitom všechny přišly na konferenci věnující se postavení žen ve společnosti a sdílí podobný pohled na to, jak by se v tomto ohledu měl svět změnit.

Události předcházející slavnému ročníku Miss World, který se hned z několika důvodů stal symbolem ženské emancipace, sleduje režisérka britsko-francouzského komediálního dramatu Problémissky Philippa Lowthorpeová s nadhledem. Z několika úhlů pohledu. Ale také se sklony k plakátovosti, které nezamaskuje ani živelný tón filmu.

Keira Knightleyová hraje studentku Alexanderovou, matku a ženu, která si nemyslí, že je nutné bourat systém zvenčí a bránit se všem jeho "nástrojům". Oproti tomu Jo Robinsonová, která se svými společnicemi vtrhla na Oxford vyzbrojená banánovými šlupkami a rebelskou náladou, považuje například televizi za zlo, které nelze mít doma. Zato chce mít po ruce vždy dostatek sprejů na stříkání radikálních hesel po billboardech.

Přesto ty dvě nacházejí společnou řeč, formují ženské osvobozenecké hnutí a hodlají dát svůj protest najevo na jedné z nejsledovanějších mediálních akcí: soutěži Miss World. Je to snadný cíl, s moderátorem Bobem Hopem, který na potkání rozdává laškovné sexistické dvojsmysly, a celou estrádou kolem. Během ní soutěžící ani nejsou oslovovány jmény, ale asistentky jim říkají třeba Miss Švédsko. "Podobné je to na trhu s dobytkem," říká Alexanderová v jedné z televizních debat.

Problémissky zachycují dobové detaily ze světa, v němž sexismus byl pro leckoho zdánlivě nevinný, až roztomilý. Neutápí se v přednáškách o feminismu, mnohem víc se soustředí na to, jak se ženy rozdílných názorů v rámci feministického hnutí učí spolupracovat a jak formou hravého, takřka dobrodružného protestu útočí na establishment.

Důležitá je pozitivní energie, se kterou tvůrci akci zachycují, i směs dramatu s fraškou podtrhující některé paradoxy doby.

Až druhou linii hrají protagonistky soutěže, jejímž výsledkem nebyl jen útok feministek v sále - moderátor Bob Hope skončil posypaný moukou. Soutěž vyvrcholila také vítězstvím dvou černošských dívek. Paradoxně tak akce, pro mnohé symbolizující ponižování žen, mohla být pro dívky v zemích jako Grenada či Jihoafrická republika důkazem, že lze snít a plnit si sny i s jinou než bílou barvou pleti.

Tyto komplikovanější otázky se v rozverném snímku smrsknou do povinného náznaku, který zazní v letmém dialogu. Film tak zůstává až příliš obrazem dekády, o níž pojednává. Nemá sílu například seriálu Mrs. America, který nedávno vysílala HBO. Ten pojednává o střetech amerických žen opačných světonázorů jen o pouhý rok později. A nekončí u zjednodušeného, ale chytlavého zachycení doby, byť atmosféru raných 70. let vykresluje s větším nasazením než Problémissky.

Mrs. America s empatií proniká mezi konzervativní oportunistky i liberálky a vytváří prostor, který přeneseně hovoří také o dnešku. O podobě americké politiky, o tom, jak vzniká charisma lídrů.

Problémissky zůstávají u živelné, ale modelové zkratky, která není duchamorná, ale ani pronikavá.

Je jako protagonistka v podání Keiry Knightleyové, která ani v kloboučku a upjatém akademickém úboru neskryje pohled raněné laně, jíž dávají muži najevo, že žena má myslet na dítě, nikoli kariéru.

Když pak na konci všechny hrdinky v krátkých prostřizích získají tváře svých skutečných předobrazů, najednou místo herečky vidíme opravdovou Sally Alexanderovou - a z jejího pouze několikavteřinového pohledu do kamery tryská víc charismatu než z Knightleyové za celý film.

Problémissky jsou snímkem, který uplyne až příliš snadno. Scénář se nejvíc věnuje nesnadnějším cílům a navzdory hravosti i snaze o pozitivní náboj zpracování zavání televizní rutinou. Tak jako hrdinky útočily na patriarchát uprostřed Royal Albert Hall stříkacími pistolemi, i samotný snímek nakonec tasí podobně neúčinné zbraně. A ze svých předností dělá slabiny.