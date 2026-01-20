Přeskočit na obsah
Benative
20. 1. Ilona
Film

Podle Literou oceněného románu Tučkové vznikl film. Gerta Schnirch míří na HBO

Petra Smítalová

Dvoudílný snímek režiséra Tomáše Mašína, který se rovněž podílel na scénáři Alice Nellis a Ondřeje Gabriela, je inspirovaný románem Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch. Sleduje osud ženy vyrůstající ve smíšené česko-německé rodině, jejíž život je tragicky poznamenán nacismem, poválečným násilím i kolektivní vinou.

Barbora Váchová v hlavní roli filmu Gerta Schnirch. Její postavu v pozdější životní etapě ztvárnila Milena Steinmasslová.
Barbora Váchová v hlavní roli filmu Gerta Schnirch. Její postavu v pozdější životní etapě ztvárnila Milena Steinmasslová.
Premiéra dvoudílného filmu Gerta Schnirch proběhne 4. února na HBO Max a 8. února na HBO. V České televizi ho diváci uvidí letos na podzim.

Román vyšel poprvé roku 2009 a Tučková za něj získala cenu Magnesia Litera. Jeho děj se odehrává v Brně během druhé světové války a přesouvá se až do reality polistopadové společnosti devadesátých let. Autorka se inspirovala skutečnou událostí, tzv. brněnským pochodem smrti.

Film Gerta Schnirch sleduje osud ženy vyrůstající ve smíšené česko-německé rodině, jejíž život je tragicky poznamenán nacismem a poválečným násilím.
Barbora Váchová a Oskar Hes ve filmu Gerta Schnirch.
Film Gerta Schnirch vznikl podle románu Kateřiny Tučkové, která se při jeho psaní inspirovala skutečnou událostí, tzv. brněnským pochodem smrti.
Barbora Váchová a Johann von Bülow ve filmu Gerta Schnirch.
Filmové vyprávění se snaží vyhýbat zjednodušujícím soudům a soustředí se na intimní zkušenost ženy ocitající se v soukolí dějin.

„Příběh Gerty Schnirch vnímáme jako důležitý příspěvek k porozumění naší minulosti. A ač se snažíme o nasvícení tragických historických událostí i z jiného než léta přijímaného úhlu pohledu, náš příběh není o velkých dějinách, je o právu jedince na život, je o lidské důstojnosti, schopnosti empatie a také o uchování kolektivní paměti. A to jsou hodnoty, které jsou pro Českou televizi jako instituci veřejné služby zásadní,“ uvádí kreativní producentka České televize Tereza Polachová.

 „Jsme velmi rádi, že můžeme být součástí tohoto výjimečného projektu České televize a zároveň představit televizní film Gerta Schnirch divákům HBO a HBO Max v celé střední Evropě. Tento silný a hluboce lidský příběh se dostane k publiku v Česku, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku i v adriatických zemích. V HBO dlouhodobě usilujeme o to, aby se lokální evropské příběhy s univerzálním přesahem dostávaly za hranice země svého původu, a Gerta Schnirch je přesně tím typem titulu, který může mezinárodní publikum oslovit svou autenticitou, emocemi i historickou relevancí,“ dodává Pavla Brožková, tisková mluvčí HBO Max EMEA.

Gerta Schnirch vznikala s důrazem na historickou autenticitu, práci s reálnými lokacemi a výraznou hereckou interpretací. V hlavních rolích se představují Barbora Váchová a Milena Steinmasslová, které ztvárňují titulní hrdinku v různých životních etapách.

Dvoudílný televizní snímek vznikl v mezinárodní spolupráci České televize, společnosti Negativ, HBO a Arte. Je tak součástí dlouhodobé snahy otevírat složitá témata českých a evropských dějin prostřednictvím silných osobních příběhů.

