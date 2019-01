před 6 hodinami

Petr Kolečko byl hostem Martina Veselovského v DVtv. | Video: Martin Veselovský | 21:10

"Chtěl jsem ukázat paradoxy rasismu i sluníčkářského pohledu, to, že nadáváme na cikány, ale oni jsou pak jediní, kdo má v hospodě na zaplacení," říká scenárista Petr Kolečko o svém nejnovějším projektu, televizním seriálu České televize nazvaném Most!. Ten natočil Jan Prušinovský, který se rovněž podílel na scénáři. "Kulisy Mostu jsou autentické, do Severky jsem chodil s tchánem opíjet se levným chlastem," popisuje Kolečko v rozhovoru DVtv.