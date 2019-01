Co si má počít bílý heterosexuál? Seriál z mostecké hospody podkopává stereotypy

Provokativní, politicky nekorektní humor na obrazovky přináší osmidílná komediální minisérie Most!, kterou předevčírem začala vysílat Česká televize. Ačkoli se zabývá xenofobií, rasismem či sexismem, nejde o samoúčelnou ani prvoplánovou taškařici. Seriál naopak vtipně podkopává zažité české stereotypy.

Autorská dvojice Petr Kolečko a Jan Prušinovský, která je podepsána mimo jiné pod seriály Okresní přebor, Čtvrtá hvězda a Trpaslík, svůj šestý společný projekt Most! zasadila do dělnického prostředí stejnojmenného města v severozápadních Čechách.

Protagonistou je zadlužený, rozvedený a momentálně nezaměstnaný křupan Luďan a několik jeho kumpánů, kteří vysedávají v poloprázdné mostecké hospodě Severka, protože pivo s kamarády je to poslední, co jim v životě zbylo. Tedy s výjimkou nadávání na "systém", který podle nich zvýhodňuje menšiny všeho druhu.

Hned od úvodní scény, kdy se dvě šlapky přicházejí "vyzpovídat" do kostela k exkomunikovanému opilému faráři, je zřejmé, že si seriál bude hrát s několika ošemetnými motivy. Ty ostatně jeden z nejplodnějších současných českých dramatiků a scenáristů Petr Kolečko ve své divadelní, filmové i televizní tvorbě s odlišnými výsledky zkoumá opakovaně.

Scenáristická spolupráce s Janem Prušinovským však Kolečkovým textům zjevně prospívá. Režisér se původně zavedl jako talentovaný komediální tvůrce, který nicméně před čtyřmi lety natočil i pozoruhodné psychologické drama Kobry a užovky. V něm prokázal schopnost výborně odpozorovat charaktery a autenticky vykreslit sociálně vyloučené lokality.

Obojí nyní Prušinovský znovu zužitkovává, byť v komicky či tragikomicky zkarikovaném žánru.

Rozhněvané "bílé heterosexuální muže", kteří nevědí, co si počít s životem, tvůrci seriálu bezprostředně konfrontují se vším, co postavy nesnášejí, co považují za příčiny svých nezdarů a s čím verbálně "bojují" nad půllitrem piva.

Autoři tak obracejí předsudky proti jejich nositelům. Nikoli proto, aby moralizovali či mentorovali, z čehož je někteří dotčení diváci hned po uvedení prvního dílu začali obviňovat, ale aby vytvářeli co nejabsurdněji pointované situace.

Platí to zejména pro postavu homofobního hospodského Edy, na jehož "blacklist", kam patří "čtvrtina Mostu plus kompletní Chánov", se může dostat kdokoli další, jak se přesvědčí i štamgast Luďan. V jeho případě se to stane kvůli zavrženému bratrovi Pavlovi, jenž se nechal přeoperovat na rajcovní blondýnku Dášu. Vtip je v tom, že Edu, který svým chlapáctvím zastírá erektilní dysfunkci, dokáže vzrušit už pouze a jen toto "dílo Satanovo".

Kolem sexu se točí i další více či méně lechtivé situace, stejně jako kolem "romské otázky", kterou v minisérii zosobňuje vůči svému etniku sebekriticky žertující cikán Franta. Ten sice do Severky na pivo chodit může, na příkaz Edy však musí sedět na rohu stolu tak, aby "držel úhel", a tudíž nebyl vidět zvenku.

Většina legrácek, ačkoli se často pohybují na hraně, nevyznívá lacině ani trapně, protože tvůrci umí pracovat s ironickou nadsázkou. Tu navíc posiluje výběr "osmdesátkové" hudby, která dokonale kontrastuje s prostředím, v němž se seriál odehrává. Megahit Wonderful Life od britského zpěváka Blacka či chytlavá píseň Smalltown Boy od synthpopové skupiny Bronski Beat nikdy nezaznívaly v tak bizarních kulisách a kontextech.



Dalším kladem Mostu! je výborné obsazení známých i neokoukaných tváří. V roli hospodského povaleče Luďana, jenž rychleji mluví a jedná, než myslí, mu dominuje skvělý Martin Hofmann, s nímž autorský tandem spolupracoval již na seriálu Trpaslík.

Znamenitá je také představitelka druhé klíčové postavy, transsexuálky Dáši. Ztvárnila ji Erika Stárková, která na sebe upozornila především na divadle, mimo jiné na jevišti brněnského HaDivadla v titulní roli dramatu Maryša. Energií sršící herečka jako by drobnými gesty, vzdorovitým pohledem či držením těla neustále připomínala, že pod žensky atraktivním zevnějškem Dáši občas probleskují její dřívější mužské hormony.

Zaujmou ale také představitelé menších rolí, například Zdeněk Godla v roli romského pohodáře Franty či k nepoznání změněná Jitka Čvančarová, jež ztvárnila Luďanovu afektovanou "bejvalku".

Sociálním ukotvením postav, vulgárními, zároveň však jazykově vybroušenými dialogy, v nichž jsou sprostá slova využívána jako interpunkce, i nastolováním tabuizovaných témat seriál vzdáleně evokuje svět, který s brutálně cynickým humorem vykreslují představitelé takzvané britské cool dramatiky z 90. let minulého století, tedy kontroverzní autoři typu Marka Ravenhilla, Patricka Marbera, Irvina Welshe či Martina McDonagha.

Soudě po zhlédnutí prvních tří epizod však Most! takto radikální není. Nedosahuje ani významově rafinovaných metaforických přesahů, ani mrazivé naléhavosti, která vyvěrá například ze znamenité adaptace povídek skotského spisovatele Irvina Welshe Ucpanej systém, uváděné v pražském Dejvickém divadle.

Most! Režie: Jan Prušinovský

Scénář: Petr Kolečko, Jan Prušinovský

Premiéra prvního dílu 7. ledna, zbylých sedm dílů uvede ČT1 vždy v pondělí večer

Ačkoli seriál v tomto směru vyznívá opatrněji, s Welshovým biotopem ztracených existencí, které vědí, že líp nebude, a je jim to vlastně jedno, má přece jen cosi společného.

Také v Mostu! všechny dráždivé výjevy i kaskáda vulgarit vytváří jen vnější vrstvu, která překrývá groteskně přemrštěný, ve své podstatě však truchlivý obraz života sociální třídy na společenském dně. Je přitom lhostejné, zda se ona zaplivaná hospoda, ve které se takoví loseři setkávají, nachází na edinburské periferii, nebo v mostecké ulici.