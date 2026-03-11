Petr Čtvrtníček bude hrát mloka Andyho. Chystá se film podle Čapkovy Války s mloky

Herec Petr Čtvrtníček se představí jako mlok Andy v připravovaném filmu Válka s mloky, který je volnou adaptací stejnojmenného románu Karla Čapka. Celovečerní částečně animovaný koprodukční film režiséra Aurela Klimta chce Čapkův román přiblížit atraktivní formou široké veřejnosti. Snímek uvedou tuzemská kina od 5. listopadu. Tvůrci ve středu představili ukázku z filmu.
"Válka s mloky je natočena jako kombinovaný film, v němž se reálné prostředí a živé herectví prolíná s animací, a to vše spojuje jednotná výtvarná stylizace. Část filmu bude vytvořena ploškovou animací, kdy postavy budou poskládané z fotek herců a počítačem generovaných obrázků mloků, prostředí a dekorace pak z dobových fotek reálií výtvarně dotvořených a dokreslených výtvarníkem a scénografem Františkem Liptákem," uvedla za distribuční společnost CinemArt Martina Reková.
Čapek se pro své dílo inspiroval druhem velemloka, který je se svou délkou až 180 centimetrů největším obojživelníkem světa. Filmová postava mloka Andyho vznikla kombinací části přeneseného herectví a mimiky z reálného předobrazu vytvořeného hercem Čtvrtníčkem, ostatní mloci budou vytvoření pomocí 3D počítačové grafiky.
Postavu kapitána Vantocha ztvárnil Jaroslav Dušek. Třetí stěžejní postavu téměř osm let vznikajícího filmového díla, vlivného mezinárodního obchodníka a továrníka G. H. Bondyho, hraje Robert Nebřenský.
Ve filmu natočeném v česko-slovensko-chorvatské koprodukci si dále zahrají na tři desítky herců, mezi nimi Miroslav Hanuš, Jakub Žáček, David Vávra, Jan Révai, Jaroslav Plesl, Jan Vodráček, Karel Dobrý, Ondřej Havelka, Filip Kaňkovský, ze Slovenska pak Csongor Kassai nebo Marián Labuda ml., z Chorvatska například Petar Cvirn a Sven Jakir.
Stěžejním dějištěm filmu se stal chorvatský ostrov Susak. Dále se natáčelo v Čechách a na Slovensku jako například v lázních Trenčianské Teplice, v reprezentativním přednáškovém sále Auditorium Maximus v historické budově Univerzity Komenského v Bratislavě nebo v pražské Vile Pod Kaštany se secesními prvky. Velká část snímku se natáčela v ateliéru Hexar v Chrášťanech u Prahy.
Kameramanem snímku je Radek Loukota, autorem filmové hudby slovenský hudební skladatel, dirigent a klavírista Vladimír Martinka. Nadčasový román Karla Čapka Válka s mloky letos slaví 90 let od vydání. V jednom z nejvýznamnějších děl světové satirické science fiction 20. století přeloženém do více než 30 světových jazyků autor předběhl dobu, když varoval před tím, co se lidstvu může stát, pokud upřednostní honbu za ještě větším blahobytem na úkor dopadu na společnou budoucnost.
