Do kin jde film Baťovské životy. Pět příběhů z cihlových domků připomene narozeniny Jana A. Bati

před 4 hodinami

Letos si Zlín připomíná 120. výročí od narození podnikatele Jana Antonína Bati, mladšího bratra Tomáše Bati. Při té příležitosti jde 5. dubna do českých kin snímek Batalives: Baťovské životy, který vypráví o pěti baťovských městech, jež svého času vznikala po celém světě.

Jak dnes vypadá baťovský život v českém Zlíně, v indickém Batanagaru, v nizozemském Batadorpu, v chorvatském Bata-Borovu a v Bataypora v Brazílii? To návštěvníkům kin ukáže film zlínské rodačky a filmařky Karolíny Zalabákové.

Jan Antonín Baťa Narodil se 7. března 1898 v Uherském Hradišti.

Od nevlastního (a mladšího) bratra Tomáše Bati , rodáka ze Zlína, převzal obuvnické impérium po jeho smrti v roce 1932. Byl to právě on, kdo myšlenky T. Bati na celosvětový rozmach a samostatná baťovská města realizoval.

, rodáka ze Zlína, převzal obuvnické impérium po jeho smrti v roce 1932. Byl to právě on, kdo myšlenky T. Bati na celosvětový rozmach a samostatná baťovská města realizoval. " Malých Zlínů " s typickými cihlovými domky pro dělníky v Baťových továrnách vystavěl okolo padesáti.

" s typickými cihlovými domky pro dělníky v Baťových továrnách vystavěl Po válce se a komunistickém převratu se usadil v Brazílii. Účastnil se industrializace celé země, dal vzniknout čtyřem baťovským městům a díky své činnosti získal v roce 1957 nominaci na Nobelovu cenu míru .

. Zemřel v roce 1965 v den otevření mostu přes řeku Paraná, který prosazoval a inicioval.

"Pro cizince je Zlín neuvěřitelným místem, které vypadá trochu jako USA a trochu jako sci-fi komiks. Všude cihla, beton nebo sklo. Některé ulice mají jenom čísla. Zajímalo nás, jak to dnes vypadá i v jiných městech, která firma Baťa založila, a zda jsou jejich obyvatelé stejně 'postižení'," usmívá se režisérka snímku Karolína Zalabáková.

"Naši hrdinové žijí v takových malých Zlínech, které vypadají všechny stejně. I když se Batalives tváří jako seriózní dokument o fenoménu baťovských měst ve světě, je to ve skutečnosti poetický - a snad i vtipný - film o pěti příbězích z cihlových domků," přibližuje producent a kameraman filmu Lukáš Gargulák.

Film autoři chystali pět let. Na Zlín snímek nahlíží očima Věry Dudíkové, která šila boty ve 44. budově bývalého baťovského areálu. V Batanagaru, který se demoluje kvůli novému golfovému resortu, žije mladík Šona. On ani ostatní z Batanagaru nevědí, co budou dělat, kde budou bydlet a jestli najdou novou práci.

Důchodce Henrik z nizozemského Batadorpu vzpomíná na celoživotní práci v baťovské fabrice, kde se seznámil se svou ženou. Partě teenagerů z chorvatského Borova (původně Bata-Borovo) zase baťovský odkaz vůbec nic neříká a zajímá je především, jak z rodného města vypadnout. Mladík z brazilského města Bataypora se zase zamiloval do České republiky a chce se sem odstěhovat.