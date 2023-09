Je tu někdo, komu zachránil život? Trailer představuje film o Nicholasi Wintonovi

Studio Warner Bros. ve čtvrtek večer zveřejnilo první trailer z hraného filmu One Life, životopisu britského makléře Nicholase Wintona, který před začátkem druhé světové války zachránil 669 převážně židovských dětí z nacisty okupovaného Československa.

Film One Life zatím nemá českého distributora. | Video: Warner Bros.

Wintona v různých fázích života hrají dvěma Oscary oceněný pětaosmdesátiletý sir Anthony Hopkins a čtyřicetiletý Johnny Flynn, známý ze snímku Vykopávky. Trailer rámuje rekonstrukce natáčení televizního pořadu That's Life stanice BBC. Toho času už téměř osmdesátiletého Wintona producenti v roce 1988 překvapili, když kolem něj do hlediště posadili již dospělé účastníky jeho předválečných transportů.

Winton koncem roku 1938 pracoval jako dobrovolník v pražské židovské komunitě. Významným impulzem pro zorganizování převozu československých dětí byl v listopadu 1938 protižidovský pogrom, v Německu známý jako Křišťálová noc, a následné rozhodnutí britské Dolní sněmovny začít přijímat dětské uprchlíky za podmínky, že budou mít u koho zůstat.

První transport převážně židovských dětí z Prahy do Londýna zorganizoval 14. března 1939, a to letecky. Společně s dalšími výpravami po železnici se Angličanovi a dalším dobrovolníkům podařilo z Československa a následně z nacisty okupovaného protektorátu Čechy a Morava odvézt 669 dětí a nalézt jim domov v Británii. Mnozí rodiče těchto dětí za války zahynuli v koncentračním táboře Osvětim. Wintonovi se za jeho činy dostalo ocenění až po desítkách let, jelikož sám o nich veřejně nemluvil.

Ve filmu One Life dále účinkují Helena Bonham Carter známá jako Bellatrix z Harryho Pottera nebo Jonathan Pryce, který už s Hopkinsem roku 2019 účinkoval v dramatu Dva papežové. Scénář napsali anglická dramatička Lucinda Coxon a Nick Drake, film nicméně vychází z knihy Wintonovy dcery Barbary. Tu pod názvem Není-li to nemožné: Život sira Nicholase Wintona v českém překladu Tomáše Vrby vydalo nakladatelství Argo. Režie se ujal James Hawes, kromě televizních filmů podepsaný pod seriály Slow Horses nebo Ledová archa.