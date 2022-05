Špionský očistec. Gary Oldman v minisérii šéfuje kanceláři plné zkrachovalých agentů

Kanoista Martin Fuksa vyhrál na Světovém poháru v Račicích závod na oblíbené pětistovce. Porazil i olympijského vítěze z kilometru Brazilce Isaquiase Queiroze, který s ním jako jediný dokázal držet krok. Čtyřkajak Jakub Špicar, Radek Šlouf, Jakub Zavřel a Daniel Havel obsadil na stejné trati páté místo, kanoistka Martina Malíková dojela na kilometru sedmá.

Devětadvacetiletý Fuksa potvrdil, že se mu na neolympijské trati daří. Dnes zvítězil způsobem start-cíl, Queiroze nakonec porazil o tři desetiny a slaví dvanáctý triumf v seriálu. Kromě toho má z pětistovky i dva tituly mistra světa a sedm zlatých medailí z ME. "Jsem rád, že jsem vyhrál. Byl to první mezinárodní závod v nové sezoně, vlastně můj první úplně, když teda nepočítám Nymburskou pětistovku. Myslím si, že slušný závěr s Brazilcem, i pro diváky to muselo být zajímavé. Pro mě teda bylo, hlavně pro moje svaly. Ale domácí publikum mě hnalo dopředu a jsem rád, že jsem to dotáhl do zdárného konce, zlatého," radoval se Fuksa.