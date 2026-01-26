Noblesa a profesionalita místo předvádění. Pět let bez herečky Hany Maciuchové

Před pěti lety, 26. ledna 2021, zemřela Hana Maciuchová. Herečka, která se i bez okázalé sebeprezentace stala výrazným hlasem a tváří české divadelní, televizní a rozhlasové tvorby.
Maciuchová se narodila v listopadu 1945 ve Šternberku a vyrůstala v nedaleké Olomouci. Prostředí ochotnického divadla, v němž se pohybovali její rodiče, pro ni nebylo předstupněm ke kariéře, ale plnohodnotným působištěm, kde se naučila základnímu vztahu k jevišti jako k místu kolektivní práce. Jak zdůrazňovala i později, herectví pro ni nebylo o autonomních výkonech jednotlivců, ale o souhře celku.
Spojení křehkosti a ironie
Po maturitě na olomouckém gymnáziu odešla do Prahy na DAMU, kterou absolvovala v roce 1968. Studovala u osobností, jež zosobňovaly kontinuitu předválečné a poválečné herecké kultury – Radovan Lukavský, Karel Höger, Libuše Havelková či František Salzer. Do profesionálního souboru vstoupila v Divadle za branou, odkud v roce 1971 přešla do Divadla na Vinohradech. Právě s touto scénou zůstala spjata po následujících padesát sezon.
Vinohradské angažmá pro ni nebylo jen živobytím. Definovalo její profesní identitu. Ztvárnila zde desítky rolí, často tragikomických, v nichž spojovala křehkost s ironií a civilní mluvu s citem pro rytmus. Mezi její pamětihodné postavy patřila Roxana v Cyranovi z Bergeraku, Líza v Obchodníkovi s deštěm nebo Markétka v Mistrovi a Markétce.
Širší publikum ji však znalo především z televize. Díky seriálům ze sedmdesátých a osmdesátých let – Krkonošské pohádky, Chalupáři, Nemocnice na kraji města, Žena za pultem či Dynastie Nováků – se zapsala jako herečka, která dokáže být lidová, přitom ne vulgární, civilní, ale nikoli banální. V pozdějších letech se coby profesorka Miriam Hejlová podobně přirozeně začlenila i do ansámblu dlouho běžící telenovely Ulice.
Ve filmu hrála málo, její hlas zářil v rozhlase
Filmové role Hany Maciuchové byly vzácné, o to výraznější otisk v nich ale zanechala. Její Olga Scheinpflugová ve snímku Člověk proti zkáze patří k nejpřesnějším hereckým portrétům literární osobnosti v českém filmu. Role v Samotářích a Tátově volze byly sice spíš epizodní, ale Maciuchová jim svým koncentrovaným herectvím dodala nečekanou váhu.
Výraznou, a někdy podceňovanou oblastí její práce byl rozhlas. Právě zde vynikl její promyšlený hlasový projev. Opakovaně vyhrála anketu Neviditelný herec, v níž posluchači volili nejlepší rozhlasový výkon, a sama mluvila o rozhlase jako o prostoru, kde herec nemá žádnou berličku, ale tím víc si na práci musí dát záležet. Její pedagogická práce na pražské konzervatoři v devadesátých letech vycházela z podobného přesvědčení: důraz kladla na odpovědnost a řemeslo.
Neměla ráda okázalost, herectví pro ni byla služba
Soukromý život Hany Maciuchové zůstával stranou mediální pozornosti. Přesto byl pro její kariéru formující. Dlouholetý vztah s hercem Jiřím Adamírou, jeho smrt, vlastní vážná onemocnění i vědomí bezdětnosti se promítaly do jejího přístupu k práci i světu. O ničem z toho nemluvila s patosem. Šlo pro ni spíš o zkušenosti, které rozšiřují hereckou citlivost.
Její život se symbolicky uzavřel v Olomouci, kterou před mnoha dekádami opustila kvůli studiu. Rozloučení proběhlo v úzkém rodinném kruhu, bez veřejného ceremoniálu. I to odpovídalo jejímu celoživotnímu postoji – neměla potřebu se předvádět. Zakládala si hlavně na profesionalitě a noblese.
Pět let po její smrti se ukazuje, že odkaz Hany Maciuchové nespočívá v několika ikonických rolích, s nimiž by si ji každý automaticky spojil, ale spíš v chápání herectví jako služby hereckým kolegům i divákům.
