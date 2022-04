Recenze: Neváhejte a zavolejte Saulovi. Nic lepšího v televizi není

Právník Saul Goodman prošel na konci páté řady seriálu Volejte Saulovi očistcem. To nejhorší, co protagonista jednoho z nejlepších seriálových dramat současnosti dosud provedl, mu paradoxně posílilo narušený vztah s partnerkou Kim Wexlerovou. Po dvouleté televizní pauze teď spojenci v životě i počínání na hraně zákona uzavírají svou pozoruhodnou cestu na scestí.

A tvůrcům Vinci Gilliganovi s Peterem Gouldem zase stačí pár minut úvodní scény, aby lapili publikum a už ho nepustili. Šestou řadu Volejte Saulovi lze sledovat na Netflixu.

Jak je v seriálu zvykem, scéna pochází z budoucnosti a vůbec netušíme, co jí předcházelo. Význam je ale jasný, pověřené orgány rozebírají Saulův dům plný cenností - od pečlivě naaranžované sbírky kravat po zlatou toaletní mísu. V tom však spočívá největší mistrovství Volejte Saulovi: okamžitě toužíme se dozvědět, jak právníkův život nabral směr, z něhož už není návratu. Ačkoli je jasné, že odhalení přijde zadlouho.

Tragikomická figura Saula Goodmana, který poskytuje právní služby podivným existencím, se původně objevila v seriálu Perníkový táta. Pověst jedné z nejlepších sérií moderní doby získal proto, jak vedle návykového vyprávění dovedl tvarovat komplikované postavy a po mnoho desítek epizod je přetvářet. Sledovat, jak se z táty od rodiny stane větší monstrum než okolní mafiáni, bylo silným motorem, jehož burácení dovedlo otřást s kýmkoli.

Když stejní tvůrci začali samostatně vyprávět příběh právníka Goodmana, jemuž se křiváctví zračilo už ve výrazu tváře, těžko bylo možné čekat stejně intenzivní dramatickou nálož. Jenže příběh černé ovce rodiny a muže, který dlouho žil ve stínu svého talentovanějšího, protežovanějšího a komplikovanějšího bratra, se vydal do možná ještě větších temnot. Především proto, že si dlouho vystačil se šustěním kancelářského papíru, nikoli pytlíčků s bílým práškem.

Právnické kejkle na hraně zákona a etiky dlouho stačily, aby divák trnul. Čím horší kousky právník Jimmy McGill podnikal, ještě než se přejmenoval na Saula Goodmana, tím komplikovanější bylo ho odsoudit. Walter White z Perníkového táty byl posedlý zprvu nutkáním rychle zaopatřit rodinu vařením metamfetaminu. Ale poté už byl mnohem více pohlcený mocí a touhou získat respekt. Který vzhledem ke svým vědeckým schopnostem vždy mít chtěl, alespoň než skončil jako středoškolský učitel chemie.

Saul je mnohem komplikovanější hrdina. Také v poslední řadě seriálu stále jen tušíme, co stojí za jeho jednáním. Bojuje s tím, aby si prosadil své, aby pomstil příkoří? Jistě, ale co dál? Už překročil mnoho hranic, ale zatím není podobnou kreaturou jako hrdina Perníkového táty, jehož pomohl stvořit. Tedy vlastně teprve pomůže, v budoucnosti, která už patří do jiného seriálu.

1:54 První tři epizody šesté řady Volejte Saulovi jsou s českými titulky na Netflixu. | Video: Netflix

Po úvodních třech epizodách šesté řady Volejte Saulovi je brzy hodnotit, jak ji tvůrci uzavřou. Víme, že jak Walter White, tak jeho pobočník Jesse Pinkman se tu mají objevit, minulost se má protnout s budoucností. A právě vzhledem k tomu, že publikum zná další osudy mnoha protagonistů, je pozoruhodné, nakolik samostatné dílo vzniklo. A nakolik vypravěčsky odvážnější.

Autoři neváhají být o mnoho kroků napřed před diváky. Opět je napínají přes několik dílů, než se ozřejmí, proč tu kdysi byla ta a ta scéna. Hrají si s tím, že víme, čeho budou někteří hrdinové schopni v budoucnu, přesto netušíme, jak se rozhodnou tady a teď.

Už dávno se nešustí jen papíry. Saul Goodman sice primárně řeší své interní boje s pomstou bývalému právnickému kolegovi svého bratra, zároveň je ale lapen ve službách drogových kartelů. Na energickém protivníkovi z renomované právní kanceláře se nemstí jen kvůli egu či přesvědčení, že i pomocí drobných podvodů lze v jádru učinit správnou věc. Jde také o akt, který Saula stmeluje s jeho přítelkyní Kim, jež z dvojice sice od začátku byla ta váženější právnička, vždy se ale dovedla vzrušit a zapálit pro nepoctivou hru. Byť zprvu jen v podobě relativně nevinných slovních kejklí s náhodnými oběťmi na baru.

I v tom je velká přednost a odvaha seriálu. V poslední řadě jako bychom s hrdiny zase byli na začátku, jako by se jejich život pohyboval v kruzích. Jenže ty kruhy mají rok od roku větší záběr.

Volejte Saulovi je protikladem většiny dnešní ambiciózní televizní produkce, která chce upalovat kupředu, strhnout. Saul vyzývá k trpělivosti, vyklenutý spíše jako románová sága. A přitom navzdory pozvolnosti dovede už ve třech dílech odvyprávět obří porci příběhu.

Jednak ten Saulův, kde jen čekáme, jak moc se mu s každým dalším skutkem pokřiví tvář i páteř. Zároveň je v té tragédii obří porce charismatu i klaunství, díky čemuž nikdy nemůže ztratit naše sympatie. A pak se pozvolna vstříc zítřku blíží mlčenlivý "chlap pro všechno" Mike Ehrmantraut s kamennou tváří, schopností zastřelit kohokoli a přitom se srdcem a citem být stále na té o kousek etičtější straně nečisté hry. Podobně nečitelně chladný, ale mnohem děsivější je jeho boss Gus Fring, který rozehrává partii s drogovým kartelem Salamancových.

Dále jsou tu drobnější příběhy. Třeba trudný osud řadového gangstera Nacha, který už se dostal dost daleko, aby stále mohl mít respekt svého otce, ale přitom jej primárně stále motivuje tátovo bezpečí.

Stále platí, že Volejte Saulovi je výjimečný seriál, kde není zbytečný záběr. Naopak oproti němu mnohé přeceňované hity letošní sezóny, třeba opěvované a přitom tak nedotažené Odloučení, působí zbytečně. Takže neváhejte a zavolejte Saulovi. Už od prvních pečlivě komponovaných záběrů za zvuků skladby Days of Wine and Roses od Henryho Manciniho je jasné, že nic lepšího v televizi nějakou chvíli nebude.