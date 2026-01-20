Netflix a jeho „svatba“ s HBO. Zaplatí diváci po fúzi století víc a kina ostrouhají?

Plánované spojení streamovacího giganta s HBO se netýká jen finančních a právních aspektů. Zásadní jsou i dopady na provoz kin, exkluzivitu uvedení filmů a nabídku pro předplatitele. Konsolidace obsahu může ovlivnit ceny předplatného či rozsah nabízeného materiálu, ale i rozmanitost filmů a seriálů. A jak se s fúzí vypořádá konkurence?
Plánovaný odkup Warner Bros. Discovery se stal jedním z největších a nejostřeji sledovaných obchodů v historii streamovacího byznysu. Netflix nabídl za multimediální skupinu zhruba 72 miliard dolarů, čímž by získal filmová a televizní studia Warner Bros, televizi HBO i její streamovací službu HBO Max. Do jeho portfolia by tak připadly značky jako Batman či Harry Potter, ale také seriálové tituly typu Hra o trůny, Bílý lotos nebo Boj o moc, které dosud představovaly hlavní konkurenci původní tvorby Netflixu. Společnost zároveň uvedla, že po převzetí plánuje zachovat provoz stávajících studií a pokračovat v investicích do nového obsahu.
Finanční analytici si přitom kladou otázku, co Netflix z tak nákladné fúze získá, když už je dnes jedničkou na trhu. Podle finančního ředitele společnosti Spencera Neumanna je cílem především posílení schopnosti získat a udržet si předplatitele.
Gigant, který by ovládl třetinu trhu
Ačkoliv v loňském roce trh se streamovacími službami spíše stagnoval nebo zaznamenal mírný odliv uživatelů, spojení Netflixu s HBO by z nově vzniklé společnosti učinilo skutečného giganta. Jen ve Spojených státech by ovládal zhruba třetinu trhu, což už může pro regulační orgány představovat problém. Kritici včetně některých politiků a zástupců filmového průmyslu varují, že by spojená entita mohla výrazně posílit svou tržní pozici, omezit konkurenci a vést k vyšším cenám předplatného, propouštění ve filmařských profesích i menší rozmanitosti obsahu.
Netflix však fúzi označuje za nezbytný krok pro své dlouhodobé fungování. „Musíme jít kupředu a investovat do příběhů, kterými oslovíme naše publikum,“ uvedl v prosinci výkonný ředitel společnosti Ted Sarandos. „Kombinace Netflixu a Warner Bros z nás udělá dlouhodobě silnější firmu,“ dodal.
Trump nakoupil dluhopisy Netflixu
Transakci Netflixu kromě regulačních překážek komplikuje i konkurenční nabídka společnosti Paramount Skydance, vedené Davidem Ellisonem. Ta přišla s částkou zhruba 108 miliard dolarů (tedy o více než 30 miliard vyšší, než nabízí Netflix). Vedení Warner Bros. Discovery však opakovaně doporučilo akcionářům schválit dohodu s Netflixem a nabídku Paramountu odmítlo jako rizikovější. Paramount následně oznámil, že výhledově podnikne právní kroky kvůli údajné netransparentnosti celého procesu.
Bílý dům v pátek 16. ledna zveřejnil finanční zprávu, z níž vyplývá, že na úspěšném dokončení fúze má finanční zájem i prezident Donald Trump. Ten v polovině prosince, krátce po oznámení obchodu, nakoupil dluhopisy Netflixu v hodnotě jednoho milionu dolarů, což později sám potvrdil.
Další otázky vyvolává skutečnost, že Paramount Skydance vede David Ellison, syn technologického miliardáře Larryho Ellisona, který patří mezi Trumpovy podporovatele a blízké spojence. Prezident se již dříve nechal slyšet, že se chce do jednání o Warner Bros aktivně zapojit, což znovu otevřelo debatu o nestrannosti a transparentnosti celého procesu.
Kinosály na buben nepřijdou
Dalším citlivým bodem je vztah ke kinům. Podle deníku The Times dávají provozovatelé kinosálů a jejich profesní sdružení v Evropě a Británii najevo, že jsou připraveni tlačit na Netflix, aby se u filmů vznikajících pod značkou Warner Bros jasně zavázal k dodržování tradičního 45denního exkluzivního uvedení v kinech. Netflix na tyto obavy reagoval ujištěními, že tento distribuční model podporuje a hodlá ho respektovat.
Ted Sarandos zároveň trvá na tom, že Netflix nechce kina oslabit, ale naopak z nich těžit. „Až se celý obchod uzavře, budeme mít v rukou mimořádně silný distribuční kanál do kin, který může generovat miliardy dolarů,“ uvedl. „Jakmile budeme součástí kinobyznysu, chceme v něm uspět. Jsme soutěživí,“ dodal.
Nutno dodat, že Netflix určitou vstřícnost vůči návštěvníkům kin projevuje už nyní. Očekávané finále páté řády seriálu Stranger Things bylo uvedeno ve vybraných kinech v USA a Kanadě. Společnost také do kinosálů vyslala svůj nedávný filmový hit K-pop: Lovkyně démonů.
Čeká diváky vyšší předplatné a konformnější nabídka?
Jasné prognózy dopadu fúze na koncové zákazníky zatím neexistují. Jisté však je, že sloučení obsahu pod jednu značku by znamenalo změny v nabídce předplatného. Někteří investoři spekulují, že by Netflix mohl upravit ceny nebo vytvořit nové tarifní úrovně, kdy by přístup k obsahu Warner Bros byl podmíněn vyšším předplatným. Díky posílené pozici na trhu zároveň nelze vyloučit ani postupné zdražení základních tarifů, i když na definitivní závěry je zatím brzy.
Faktem zůstává, že diváci, kteří chtějí sledovat nejdiskutovanější filmy a seriály, si dnes často předplácejí dvě či více služeb. Spojení Netflixu a HBO by proto mnohým mohlo rozhodování zjednodušit.
Na druhé straně podle některých komentářů hlavně na sociálních sítích by velká konsolidace obsahu mohla vést k homogenizaci nabídky. Pokud jeden poskytovatel kontroluje mnoho klíčových titulů, může to podle kritiků snižovat tlak na rozmanitost stylů, přístupů a experimentování s rizikovějším či odvážnějším obsahem.
Tvorba by se tak mohla stát daleko jednotvárnější, což by výrazně zmenšilo prostor například pro filmová studia s odvážnými autorskými rukopisy. Takových fenoménů, jako byl vzestup studia A24, které se proslavilo vlastními originálními snímky (např. Slunovrat nebo oscarové Všechno, všude, najednou), by pak mohlo ubývat, protože z hlediska získání a udržení předplatitelů by šlo o riskantní počin.
Konkurence se přizpůsobí
Podle dat společnosti JustWatch patří mezi hlavní konkurenty Netflixu a HBO také Amazon Prime Video a Disney+. Právě na ně by fúze vyvinula ještě silnější tlak. Amazon by byl zasažen relativně nejméně, protože Prime Video není samostatným byznysem, ale součástí širšího ekosystému společnosti. Amazon si tak může dovolit službu dlouhodobě dotovat, aniž by to ohrozilo jeho celkové fungování. Ztráty by tak neměly být likvidační.
Pro Disney+ by to zřejmě znamenalo tlak na rychlejší návratnost investic a omezení nákladných projektů mimo hlavní značky. Služba by se tak ještě více opřela o osvědčené franšízy, jako jsou Star Wars nebo Marvel.
Lze zároveň očekávat, že pro nové streamovací služby bude vstup na trh stále obtížnější. V krajním případě by tak během několika let mohlo dojít k situaci, kdy globálnímu trhu budou dominovat dvě či tři „superslužby“, sdružující rozsáhlé filmové i seriálové katalogy.
