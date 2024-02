Restituce pokladu. Zlatého medvěda na Berlinale dostal dokument Dahomey

Zlatého medvěda za nejlepší snímek 74. ročníku končícího filmového festivalu Berlinale v sobotu získal francouzsko-senegalsko-beninský dokument Dahomey francouzské režisérky Mati Diop. Rozhodla o tom mezinárodní porota vedená oscarovou herečkou a režisérkou Lupitou Nyong'o.

Dahomey se věnuje návratu pokladu někdejšího dahomejského království z Francie do místa původu v dnešním západoafrickém Beninu. Poklad, konkrétně 26 artefaktů ukořistěných roku 1892 na africkém území v období kolonizace, Francie vrátila Beninu v roce 2021.

V děkovném projevu Diopová, která je francouzsko-senegalského původu, řekla, že restituce je třeba spojit se spravedlností a že překonání kolonialismu vyžaduje uznání křivd. Vystoupení na pódiu využila také k výzvě k příměří v Pásmu Gazy. Podobně se na sobotní ceremonii vyjádřili i další hosté.

Média poznamenávají, že Dahomey je druhým africkým filmem, který Zlatého medvěda, tedy hlavní cenu Berlinale získal. V roce 2005 nejvyšší ocenění obdržela jihoafrická muzikálová romance Carmen z Khayelitshe.

Loni na Berlinale zvítězil francouzsko-japonský dokument Na lodi Adamant. Jeho tématem bylo plovoucí zdravotnické zařízení, které na řece Seině v srdci Paříže poskytuje ambulantní péči lidem s duševními poruchami.

Cena poroty pro sci-fi

Sedmičlenná mezinárodní porota v hlavní soutěžní sekci vedle hlavní ceny, kterou byl Zlatý medvěd, letos rozdala i řadu Stříbrných medvědů za jednotlivé filmařské a herecké kategorie. Za nejlepší scénář sošku dostal německý režisér Matthias Glasner, autor dramatu Sterben, jejž rovněž režíroval.

Britská herečka Emily Watson si odnesla Stříbrného medvěda za nejlepší výkon ve vedlejší roli v zahajovacím filmu Small Things Like These režiséra Tima Mielantse. Jako nejlepší herec v hlavní roli byl oceněn Sebastian Stan za thriller A Different Man.

Nejlepším režisérem byl vyhlášen dominikánský rodák Nelson Carlos De Los Santos Arias, autor snímku Pepe.

Cenu poroty si z Berlína odváží francouzský rodák Bruno Dumont za sci-fi L'Empire. Velkou cenu poroty získal korejský režisér Hong Sang-su za snímek pod anglickým názvem známý jako A Traveler's Needs. Hong Sang-su tutéž cenu získal na Berlinale už v roce 2022.

Berlinale, které v německé metropoli začalo 15. února, v neděli skončí. Česká tvorba na festivalu nechyběla. V sekci Panorama se s dokumentem Ještě nejsem, kým chci být o fotografce Libuši Jarcovjákové představila režisérka Klára Tasovská. Do sekce Forum zařadilo Berlinale snímek Redakce ukrajinského režiséra Romana Bondarčuka, který vznikl v koprodukci Ukrajiny, Česka, Slovenska a Německa. Ve stejné sekci mohli návštěvníci festivalu zhlédnout i německo-český dokumentární film Diese Tage in Terezin (Tyto dny v Terezíně) z roku 1997 od německé režisérky Sibylle Schönemannové.

Odkaz na Česko našli diváci také ve snímku Kosmonaut z Čech z dílny amerického Netflixu. Snímek, uvedený v sekci Special, vychází ze stejnojmenné knihy Jaroslava Kalfaře, která vyšla nejprve anglicky jako Spaceman of Bohemia. Role kosmonauta Jakuba Procházky, kterého se manželka Lenka rozhodla během jeho pobytu ve vesmíru opustit, se ujal americký herec Adam Sandler.