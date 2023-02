Návrat do Středozemě. Do kin přijdou další filmy ze světa Pána prstenů

Studio Warner Bros chystá nové celovečerní filmy ze světa velkorozpočtové fantasy ságy Pán prstenů a Hobit. Novinky na motivy příběhů spisovatele J. R. R. Tolkiena opět vezmou diváky do fiktivní Středozemě, potvrdila firma.

Filmové studio, které patří společnosti Warner Bros Discovery, uzavřelo několikaletou smlouvu s vlastníkem práv, firmou Middle-earth Enterprises. Ta má od loňska švédského majitele.

Bližší informace o projektu zatím nejsou známy, ve čtvrtek pozdě večer ho investorům představil David Zaslav, šéf Warner Bros Discovery. Podle deníku Guardian snímky vzniknou pod hlavičkou produkční společnosti New Line Cinema a získaná práva tvůrcům dovolují nakládat s příběhy i událostmi z knih o Pánovi prstenů a hobitovi včetně všech známých postav.

Trilogie Pán prstenů, jejíž první díl kina uvedla v roce 2001, získala 17 cen Oscar. Mimořádný úspěch přivedl režiséra Petera Jacksona k tomu, že roku 2012 přišel ještě s trilogií filmů o Hobitovi. Všech šest děl celosvětově dohromady utržilo přes 6 miliard dolarů. Jackson v noci na pátek řekl serveru Variety.com, že jej zástupci Warner Bros. o chystaných pokračováních informovali. "Těším se, že jim naše vzájemné konzultace pomohou posunout jejich vizi pro tento svět dál," sdělil režisér vyhýbavě, aniž by naznačil, zda se na projektu bude podílet.

"Navzdory vší šíři a všem detailům, jež obě trilogie tak láskyplně zahrnuly, zůstává širý, komplexní a oslnivý svět, který si J. R. R. Tolkien vysnil, z větší části neprozkoumaný ve filmu," zdůvodňují Warner Bros. Nejnověji se diváci do světa Pána prstenů vrátili díky loňskému televiznímu seriálu Prsteny moci, který uvedla videotéka Prime Video. V dubnu 2024 má do kin zamířit animovaný film The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim vyprávějící příběh pevnosti Helmův žleb z doby zhruba 183 let před událostmi z Pána prstenů.