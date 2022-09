Pohání jej zášť, sebelítost a alkohol. Depp je ve filmu zadlužený a bez peněz

Japonská chemička Chisso do zálivu Minamata roky vypouštěla toxickou rtuť. Johnny Depp v dlouho odkládaném životopisném dramatu hraje fotografa, který o skandálu informoval svět.

Deppův zatím poslední snímek Minamata, jejž od tohoto čtvrtka promítají česká kina, měl na berlínském festivalu premiéru už předloni. Následně se dostal do kin v mnoha zemích mimo USA, někde zamířil rovnou na DVD nebo do videoték. Podle režiséra Andrewa Levitase se studio MGM cíleně snažilo titul pohřbít kvůli reputaci Deppa, poškozeného různými typy závislosti, nespolehlivostí a obviněním z domácího násilí. Nabízí se ale prozaičtější vysvětlení: Minamata jednoduše není dobrý film.

Devětapadesátiletý Depp, kterému vždy slušely role výstředních egocentriků nehledících na potřeby okolí, ztvárnil amerického fotoreportéra Williama Eugena Smithe. Pro lehce autobiografickou roli problematického umělce, v němž se probudí svědomí, se tradičně nechal namaskovat k nepoznání. Divákům může chvíli trvat, než si muže s elegantním baretem, neupraveným šedivým plnovousem a kudrnatými vlasy spojí s představitelem Střihorukého Edwarda nebo kapitána Jacka Sparrowa.

Film začíná roku 1971, v závěrečné fázi Smithovy úctyhodné kariéry. Autor oceňovaných fotografií z druhé světové války se tou dobou stal vyhořelou troskou poháněnou záští, sebelítostí a alkoholem. Potomci s ním nekomunikují, přátele nemá, iluze o smyslu své práce ztratil. Navíc je zadlužený a bez peněz. Občas bohorovně vtrhne do newyorské redakce časopisu Life, aby zkusil vymámit nějakou zakázku ze šéfredaktora Roberta Hayese, kterého s nezvykle vážnou tváří hraje Bill Nighy.

Smithova zřejmě poslední příležitost předvést, že na stará kolena nepřestal být relevantní, na sebe bere podobu japonské překladatelky Aileen, ztvárněné japonskou herečkou a modelkou vystupující pod pseudonymem Minami. Chce, aby západní společnost viděla, jak chemický konglomerát Chisso vypouštěním jedovatých látek postupně zabíjí obyvatele rybářské vesnice v zátoce Minamata. Fotky otištěné v prestižním periodiku by tomu mohly napomoct.

Heslovité výkřiky

Odhodlaná žena, která se později stane jeho manželkou, Smithe skutečně přemluví. Aby fotograf názorně vyjádřil, jak moc mu na případu záleží, bez zaklepání vtrhne do Hayesovy kanceláře, přerušuje pracovní schůzku, hází na stůl složku s důkazními materiály a vykřikuje: "Otrava rtutí! Tady je ten tvůj Pulitzer!" Stejně malou rafinovaností se vyznačuje celý film, který o důležitém tématu nevypráví, ale heslovitě vykřikuje, abychom nepřeslechli, co nám chce sdělit.

Když Smith s Aileen dorazí do malebné vesnice na pobřeží, neomalený Američan se ocitá v nekomfortní pozici outsidera, jenž se musí podřídit místní kultuře a zvykům. Pozdější náznaky pokory vůči lidem, jejichž těla poznamenalo zákeřné neurologické onemocnění, jsou prakticky jediným projevem protagonistova charakterového vývoje. Jinak je bohémský fotograf převážně tichým svědkem, ne hybatelem děje s bohatým vnitřním životem, jakého by člověk toužil poznat blíže. Při Deppově oddanosti roli i tématu - film zároveň produkoval - je to škoda.

1:47 Film Minamata promítají česká kina od čtvrtka. | Video: CinemArt

Předčasný vrchol představuje Smithova návštěva místní nemocnice, prokládaná jeho působivými černobílými fotografiemi pacientů. Naráz vidíme podstatu problému i výsledky hrdinovy práce. Potíž je v tom, že kromě pořízení dokumentace scénář nemá čím Smithe zaměstnat.

Tvůrci si pod sebou podřezali větev, když do centra příběhu o Minamatě situovali amerického žurnalistu, který na místo přijíždí skoro 20 let po prvních příznacích otravy, kdy už je díky japonským vědcům znám pachatel. Dění tudíž dali do pohybu jiní. On má za úkol pouze zvěčnit zkázu, uchránit fotky před místními úřady a doručit je do New Yorku.

Na dvouhodinový příběh toho není moc. A tak musíme opakovaně sledovat, jak protagonista nervózně kouří, upíjí z lahve zabalené v papírovém sáčku, soucitně pozoruje cizí trápení a melancholicky si prozpěvuje. Žádný spěch. Například dvě poměrně dlouhé, stopáž natahující scény zachycují, jak v temné komoře vyvolává fotky. Vpravdě ne zrovna vzrušují činnost, ačkoli se nás nepřiměřeně grandiózní tóny skladatele Rjúičiho Sakamota snaží přesvědčit o opaku.

Japonské postavy, například chlapec se zdeformovanými končetinami, vystupují do popředí především proto, abychom se spolu se Smithem měli nad kým dojímat. Z otrlého profesionála vždy zůstávajícího nad věcí se v těchto momentech stává úplně jiný člověk. Také Aileen, která cestu iniciovala, později ustupuje do pozadí a jejím jediným úkolem je poskytovat hrdinovi morální oporu.

Samý paradox

Místo komplexní charakterové studie nebo napínavého investigativního thrilleru à la Spotlight nebo Dark Waters vzniklo konvenční melodrama. Ve druhém plánu nejapně sugeruje, že nebýt bílého spasitele, Japonci by si nevěděli rady. Zkorumpovanou moc reprezentuje zejména padoušská figura ředitele chemičky, který se Smithe pokusí uplatit. Kvůli větší efektnosti k tomu dochází na můstku mezi dvěma zlověstnými továrními komíny.

Francouzský kameraman Benoît Delhomme herce zabírá buď netrpělivou ruční kamerou, napodobující styl Smithových amatérských snímků z Minamaty, nebo v sugestivních širokoúhlých záběrech.

Koherentní styl film napsaný čtveřicí scenáristů nemá. Kontrast idylického venkova a ohyzdných industriálních staveb je každopádně výmluvnější než všechny velké proslovy, v nichž postavy polopaticky vysvětlují své záměry a filozofii.

Minamata je drama plné paradoxů. Spolupracovali na něm jedni z největších mistrů svých oborů: Depp, Sakamoto, Delhomme. Vyzdvihuje odkaz klíčového aktivistického fotografa, oslavuje nezávislou žurnalistiku a zlehka kritizuje kapitalismus coby systém, který škodí lidem i životnímu prostředí. Samá aktuální témata.

Přesto film kvůli povrchnosti a klišovité struktuře postrádá naléhavost. Působí opatrně, prázdně a bezduše, jako pásmo přeestetizovaných obrazů. Pravdu, kterou se Smith snažil zachytit, v něm nenajdete. Ušlechtilý záměr zvítězil nad kvalitou provedení.