Malkovich hraje Senecu. Je tak nesnesitelný, že na něj kritici pokřikovali

Když chce člověka zaměstnat tyran, je moudřejší přijmout a snažit se despotu krotit z bezprostřední blízkosti, nebo zůstat stranou, zachovat si čistý štít a pozorovat, jak trpí druzí? Otázku klade nový hraný film o starořímském filozofovi Senecovi, který měl tento týden premiéru na festivalu Berlinale v německé metropoli.

Stoický filozof, literát a politik Seneca vychoval císaře Nerona, který jej nakonec donutil k sebevraždě. Filozof si roku 65 našeho letopočtu podřezal žíly. Jeho smrt byla častým námětem v dějinách umění, například roku 1773 ji namaloval Francouz Jacques-Louis David. Nyní se kolem ní točí celý film.

"Vyprávímě poslední noc v Senecově životě, kdy si těsně před smrtí klade zásadní politické, osobní a filozofické otázky," shrnuje německý scenárista a režisér Robert Schwentke. Podle něj je otázka, zda a do jaké míry sloužit mocným, stále aktuální.

Film natočil v Maroku s minimálním rozpočtem, v takřka divadelních kulisách. A projevuje v něm jen minimální sympatie k výřečnému filozofu Senecovi, jehož hraje devětašedesátiletý John Malkovich tak, jako by se jej ani vlastní smrt netýkala. "Ta postava ve filmu hodně mluví. Nebylo snadné to skloubit s tím, že má druhý den zemřít a navždy utichnout," řekl na červeném koberci Malkovich.

Císař Nero, kterého ztvárnil Tom Xander, je tvrdohlavý, dětinský a ochotný zabít či ponížit kohokoliv, kdo mu zkříží cestu. Včetně svého někdejšího učitele Senecy, jenž se tak dlouho snažil mírnit Neronovy tyranské sklony, až to despotu přestalo bavit. "Při přípravě na roli Nerona jsem se inspiroval celou plejádou současných osobností a událostí," tvrdí Xander.

Seneca z filmu nevychází jako sympaťák. Aby vlastní smrti dodal na teatrálnosti, žádá svou mladou manželku v podání Lilith Stangenbergové, aby si rovněž vzala život. "Myslím, že kdyby žil Seneca dnes, byl by z něj životní kouč. Dneska by měl možná svůj televizní pořad," uvažuje pětapadesátiletý režisér Schwentke, který vystudoval filozofii v Německu, načež roku 1989 pokračoval na filmovou školu do USA. K jeho známějším snímkům patří Tajemný let z roku 2005 v hlavní roli s Jodie Fosterovou.

Seneca se v novince považuje za tak důležitého, že jeho smrt může diváky nakonec i pobavit. Dle představitelky římské aristokratky Geraldine Chaplinové, osmasedmdesátileté dcery komika Charlieho Chaplina, to není málo, přestože humor má své meze.

"Můj otec zhruba před osmdesáti lety natočil Diktátora," připomíná Chaplinovu protiválečnou satiru z roku 1940, jež karikovala Adolfa Hitlera i Benita Mussoliniho. "Táta doufal, že tím filmem změní svět. Dosáhl jen toho, že lidi rozesmál. Ale humor je ta nejsilnější zbraň. I tento film je hodně vtipný," tvrdí herečka.

Podle serveru Deadline.com však snímek připomíná dvouhodinový monolog a přes Malkovichův zápal jej málokterý divák vydrží. Nenabízí o moc hlubší myšlenku než tu, že Seneca se zaprodal tyranovi. Příběhu odehrávajícímu se za antiky nepomáhá, že v narážce na politiky jako Donalda Trumpa je v něm císař Neron oslovován "pane prezidente" a mluví o tom, nakolik je duševně stabilní. Trump se v tweetu z roku 2018 označil za "stabilního génia".

Dle recenzentky je Malkovich v hlavní roli tak nesnesitelný, že na jeho postavu filmoví novináři ke konci snímku už nahlas pokřikovali, aby se na plátně konečně zabil a byl pokoj. Svědectví potvrzuje web Theplaylist.net, podle nějž přitom kritici na Berlinale tradičně bývají spíš uctiví, což pro film není dobrá vizitka.

Časopis Hollywood Reporter v této souvislosti píše o "bizarním pokusu o jakousi historickou fantasy" a poznamenává, že pokud má být Nero na plátně Donaldem Trumpem, není jasné, ke komu tvůrci přirovnávají Senecu. "Má to být snad Steve Bannon? Některý z prvních ministrů Trumpovy vlády jako James Mattis nebo Rex Tillerson? Všichni nakonec pozbyli vůdcovy přízně stejně jako Seneca, který si ve filmu jen soustavně lže do kapsy," poznamenává kritik, podle nějž paralela mezi úpadkem starého Říma a současností nefunguje.

Novinka zatím nemá českého distributora. Představitel hlavní role John Malkovich, známý z filmů Vražedná pole, S nasazením života nebo Po přečtení spalte, měl v Praze před několika měsíci uvést divadelní inscenaci pro jednoho herce nazvanou The Infamous Ramirez Hoffman. Pořadatel však akci zrušil. Za projektem stála tatáž organizace, která vloni v létě úspěšně přivezla Malkoviche do kroměřížské zahrady s projektem The Music Critic.