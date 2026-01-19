Lynch byl vášnivým šiřitelem transcendentální meditace. Režisér by oslavil 80 let

Před osmdesáti lety, 20. ledna 1946, se narodil režisér David Lynch, známý snímky plnými snových vizí či kultovním seriálem Městečko Twin Peaks. Během svého života vytvořil desítky filmů, obrazů i hudebních alb. Mimo jiné převzal čestného Oscara za celoživotní přínos, Zlatou palmy z Cannes či benátského Zlatého lva za celoživotní dílo.
Lynch se narodil se v Missoule v americké Montaně, v dětství se často stěhoval kvůli práci svého otce, zemědělského výzkumníka. Uměleckou dráhu zahájil studiem malířství na akademii ve Filadelfii. Původně se totiž toužil stát výtvarníkem a k filmu se dostal oklikou, když se pokusil rozpohybovat své malby v krátkém experimentu s názvem Six Men Getting Sick z roku 1966.
Zpočátku se David Lynch věnoval nezávislé a experimentální tvorbě, přičemž jeho celovečerní debut Mazací hlava (1977) vznikal v náročných podmínkách několik let. Vyzkoušel si ale i mainstreamovou tvorbu s velkofilmem Duna (1984), po kterém se však vrátil k autorskému pojetí filmu. Celý život také inklinoval k výtvarnému umění a malbě, širšímu publiku jsou však známy spíše jeho režijní počiny.
Kritiku i diváky poprvé Lynch výrazně zaujal dramatem Sloní muž (1980), které mu vyneslo nominaci na Oscara za režii. Známý je ale i pro své znepokojivé sondy do hlubin lidské duše jako Modrý samet, mysteriózní Mulholland Drive či surreální Lost Highway. Televizní publikum zná Lynchovu tvorbu díky seriálu Městečko Twin Peaks, který v 90. letech uhranul i české diváky.
Kromě filmu se David Lynch věnoval také hudbě, fotografii a byl vášnivým propagátorem transcendentální meditace, pro jejíž šíření založil i vlastní nadaci. David Lynch Foundation tuto techniku, představenou Maharišim Mahešim Jógim v 50. letech, také učí. Režisér ji považuje za klíčový zdroj své kreativity a vnitřního míru, což se odráží i v jeho filmech a přednáškách. Lynch meditaci často popisuje jako jednoduchou metodu pro dosažení "oceánu čistého vědomí", která pomáhá nacházet rovnováhu a generovat nápady.
Lynch zemřel v lednu 2025 ve věku 78 let, podlehl následkům rozedmy plic. Jeho život až do 8. února 2026 připomíná v Centru současného umění DOX retrospektiva s názvem Up in Flames. Výstava, na které se režisér sám podílel, představuje přes 400 Lynchových děl.
ŽIVĚTrump: Bez Nobelovy ceny nemám důvod myslet jen na mír
Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své mírové úsilí nedostal Nobelovu cenu za mír. Šéf Bílého domu opět zdůraznil svůj záměr získat Grónsko, arktický ostrov, který je autonomním územím Dánska. Píše o tom agentura Reuters, jež má dopis k dispozici.
ŽIVĚVedení ODS je složené jen z mužů. Nejasný zůstal osud Spolu, Kupka věří ve 20 procent
Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem vyvrcholil kongres ODS zvolením čtyř řadových místopředsedů. Jsou jimi poslanec Karel Haas, exministr životního prostředí Pavel Drobil, senátor Martin Červíček a europoslanec Alexandr Vondra.
Rozhodnutí za stamiliardy. Do hry o další superzakázku se vrací Francouzi
Nová vláda chce urychlit výstavbu jaderných bloků v Česku. Přestože dostavba Dukovan zatím nemá potřebná povolení, kabinet šéfa hnutí ANO Andreje Babiše se chce co nejdřív pustit do rozhodnutí, kdo dostaví i Temelín. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) zakázku nakonec nemusí získat jihokorejská státní KHNP, která staví Dukovany a má opci i na Temelín.
Rytina koně z konce poslední doby ledové. V Moravském krasu došlo k unikátnímu objevu
Vědci odhalili v jeskyni Švédův stůl v Moravském krasu rytinu starou zhruba 15 tisíc let, tedy z konce poslední doby ledové. Nález podle nich představuje mimořádný doklad magdalénského umění sloužící jako nepřímý důkaz dosud nenalezeného jeskynního umění v Česku.
ŽIVĚRuské drony znovu udeřily v Oděse, zasáhly energetiku
Ruské drony v noci na pondělí poškodily energetickou infrastrukturu v jihoukrajinské Oděské oblasti. Oznámil to Oleh Kiper, šéf vojenské správy oblasti, která je opakovaně cílem ruských útoků. Jeden člověk utrpěl zranění.