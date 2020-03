Speed dating poslepu a se svatbou. Na českém Netflixu je nejsledovanější reality show

Muž klečí na kolenou v malé místnosti a hovoří k namodralé zářící stěně. „Vezmeš si mě?“ ptá se do prázdna. Je to jako výjev ze sci-fi. Reality show Láska je slepá, momentálně nejsledovanější pořad na českém Netflixu, se však odehrává ve skutečném světě. Až moc skutečném, chtělo by se říci v době, kdy trávíme čas v izolaci a snažíme se přijít na to, jak komunikovat s blízkými.

Láska je slepá, v angličtině Love is Blind, není první dílo takzvané reality TV, kterým Netflix úspěšně křísí okoukané žánry. Loni na podzim placená videotéka spustila vynikající pořad Rhythm + Flow, jakousi hiphopovou obdobu Superstar, která však hravě předčila většinu hudebních reality show. A podobně nyní formát "randící" reality show oživuje Láska je slepá. V obou případech kombinací stejných triků: pečlivé dramaturgie a autentičnosti.

Koncept je jednoduchý. Muži a ženy mají opakované schůzky ve dvojici místností, kde se nevidí, ale pouze slyší. V průběhu několika dní se ze skupiny 15 mužů a žen překvapivě rychle vydělují páry, mezi nimiž vznikne silné emoční pouto. Pak přichází první z klíčových rozhodnutí: požádat o ruku někoho jen na základě sdílené konverzace, byť se mohla dotýkat těch nejstarší vzpomínek a nejintimnějších věcí? Navíc s tím, že do měsíce bude svatba?

Tento řízený sociální experiment je jedinečný v několika ohledech. Zaprvé za účast nenabízí odměnu, jediným vítězstvím je láska, respektive potenciálně spokojený vztah na celý život. K jednoduché premise nutno přičíst fakt, že při castingu se nehledaly žádné extrémy, všichni účastníci jsou pohlední, mladí a víceméně zajištění lidé.

Tvůrci mají v rukou mnohé. Dávají si záležet, které části příběhů jednotlivých dvojic vypíchnout, aby vztah směřující přes předčasné líbánky v luxusním mexickém resortu až k oltáři dokázal překvapovat. Reality show se dělí do tří odlišných částí, po nichž přichází svatební finále. To vše je vymyšlené a promyšlené, chytlavě, dramaticky, byť místy až moc sterilně.

V jádru ale stojí skuteční lidé, kteří zkoumají sebe sama a své protějšky čistě kvůli vlastnímu štěstí. To je zásadní rozdíl obzvláště proti tuzemským populárním formátům typu Výměny manželek, které stojí na tom, že diváci sledují lidi, kteří jsou na tom ještě hůře a nechávají se zesměšňovat za finanční odměnu.

Láska je slepá vyvolává v ženách i mužích nutkání zkoumat své pocity a klást si zásadní životní otázky právě proto, že od první schůzky ke svatbě, dětem a hypotéce se nedá "prorandit" v průběhu měsíců či let.

1:52 Všech 11 epizod seriálu Láska je slepá lze vidět s českými titulky na Netflixu. | Video: Netflix

Navíc počáteční izolace a komunikace jen skrze hlas vynechává ze hry spoustu věcí od fyzického vzhledu po rasu a má zvláštní psychologický efekt. Lidé se v této poloviční anonymitě rychleji otevřou, v řádu dnů vznikají intenzivní pouta. A pak si všichni účastníci, kteří se takto zasnoubili, musí tváří v tvář říci, zda může být podobné pouto základem funkčního vztahu.

Láska je slepá samozřejmě není žádný filozoficko-psychologický pořad. Ukazuje ale lidi, kteří se díky tomuto formátu dostali do nestandardní situace. Zaprvé si našli partnera, aniž by dali na první vizuální dojem. Zadruhé v počátečních fázích pořadu tráví čas bez telefonů či sociálních sítí. Pak jsou z tohoto akvária vhozeni do skutečného světa, s internetem, svými nejbližšími, vším, co na pár týdnů nechali za sebou. A svatba se blíží.

Láska je slepá ve zkratce a přitom zblízka sleduje podstatné aspekty vztahů tak, jak to umožňují jen fikční díla. Není to ekvivalent skvělého románu či psychologického dramatu, ale ani telenovela. Té se možná chvílemi podobá prvoplánovou estetikou, jen na rozdíl od ní nabízí intimitu a mnohem jemnější, širší škálu emocí. A také sebereflexi, protože právě díky rychlosti a intenzitě si lidé kladou otázky, které by si možná naplno nepoložili za celý život.

Žít v sebeklamu je nejspíš jednou z nejběžnějších lidských vlastností. Tady lze sledovat, jak i nejprotivnější účastníci postupně odhalí něco velmi osobního z minulosti, co je nutí dělat to, co dělají. Lze vidět záblesky opravdového mezilidského chování a hlavně jeho proměnu v závislosti na situaci.

Možná se tu skutečnosti stále přibližujeme do podobné míry jako přírodovědci v pečlivě sestříhaném a vyprávěném dokumentu ze života fauny. I pod jasně danou vypravěčskou kostrou ale realita prozradí věci, které nejsou dílem nějakého škodolibého scenáristy. Nejen ďábel, i skutečnost se skrývá v detailech. Díky nim patří Láska je slepá rozhodně mezi ty lepší únikové formáty, kterými si lze krátit pobyt v karanténě.

Není to tak strhující podívaná jako hiphopová reality show Rhythm + Flow. Tam tvůrci našli odzbrojující, stylově natočenou směs dojemných osudů, obřího talentu i osobní integrity. Navíc vymysleli dynamickou kostru, v níž spolu částečně soupeří i samotní porotci, reprezentujcí jednotlivá města ve Spojených státech, kde se rapu daří. Z mrtvého formátu tak učinili jeden z nejlepších seriálů, jaký lze na Netflixu sledovat bez ohledu na žánr.

Láska je slepá však i přes výhrady dokazuje, že stačí dobrý nápad - a i ty nejpůvodnější typy reality show nemusí být jen formátem, na který se člověk dívá s provinilým pocitem, že jen zabíjí čas.