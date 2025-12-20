KVÍZ: Sladké mámení i Severní vítr. V jakém filmu zazněl tenhle song?

Jsou skladby, které máme neodmyslitelně spojené s konkrétními filmy. Ať už podkreslují romantickou nebo akční scénu, neumíme si bez nich ten či onen snímek vůbec představit. Zkuste si otestovat, zda dokážete přiřadit slavné hudební hity ke snímkům, ve kterých zazněly. Ze tří nabízených možností zvolíte určitě tu správnou, a ještě si připomenete soundtrackové klenoty.
Země NATO se bojí války, začala stavba 600 bunkrů na hranici s Ruskem
Baltská defenzivní linie už nejsou jenom slova, ale realita. Nejsevernější pobaltský stát, Estonsko, začal s výstavbou prvních pěti bunkrů. Dohromady by jich do roku 2027 mělo vzniknout hned 600. Cílem je odstrašit Rusko.
Doplňky stravy jsou jen past na zákazníky. Mohou poškodit zdraví, varuje lékař
Češi se zamilovali do doplňků stravy. Utrácí za ně až dvakrát víc peněz, než je evropský průměr. Ukázal to výzkum Health Report. Podle lékaře Petra Šonky přitom může být taková „honba za zdravím“ kontraproduktivní. Potravinové doplňky můžou v některých případech zdraví spíš poškodit. Kdy to hrozí? A jak se toho vyvarovat? Pusťte si další díl našeho videoseriálu „Doktore, poraďte!“.
ŽIVĚRusko vypoví vojenské dohody uzavřené s řadou zemí včetně Česka
Rusko vypoví vojenské dohody s řadou zemí včetně těch, které uzavřelo s Českem, Polskem, Německem nebo Británií v letech 1992 až 2002. V pátek večer to napsala ruská státní tisková agentura TASS; rozhodnutí bylo zveřejněno ve vládním větníku. "Povolit ruskému ministerstvu obrany ukončit následující mezinárodní smlouvy," cituje TASS vládní pokyn.
Izraelský útok v Gaze zabil sedm Palestinců, řadu dalších zranil
Při izraelském útoku ve čtvrti Túfa na východě města Gazy v pátek přišlo o život sedm Palestinců a řada dalších, včetně dětí, utrpěla zranění. Úder zasáhl bývalou školu, ve které se ukrývaly desítky vysídlených rodin, uvedla agentura WAFA. Izraelská armáda oznámila, že útok prošetřuje, a dodala, že na místě zasáhla několik podezřelých osob.