Benative
20. 12. Dagmar
Film

KVÍZ: Sladké mámení i Severní vítr. V jakém filmu zazněl tenhle song?

Jaroslav Totušek

Jsou skladby, které máme neodmyslitelně spojené s konkrétními filmy. Ať už podkreslují romantickou nebo akční scénu, neumíme si bez nich ten či onen snímek vůbec představit. Zkuste si otestovat, zda dokážete přiřadit slavné hudební hity ke snímkům, ve kterých zazněly. Ze tří nabízených možností zvolíte určitě tu správnou, a ještě si připomenete soundtrackové klenoty.

Šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka
Doplňky stravy jsou jen past na zákazníky. Mohou poškodit zdraví, varuje lékař

Češi se zamilovali do doplňků stravy. Utrácí za ně až dvakrát víc peněz, než je evropský průměr. Ukázal to výzkum Health Report. Podle lékaře Petra Šonky přitom může být taková „honba za zdravím“ kontraproduktivní. Potravinové doplňky můžou v některých případech zdraví spíš poškodit. Kdy to hrozí? A jak se toho vyvarovat? Pusťte si další díl našeho videoseriálu „Doktore, poraďte!“.

Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
ŽIVĚRusko vypoví vojenské dohody uzavřené s řadou zemí včetně Česka

Rusko vypoví vojenské dohody s řadou zemí včetně těch, které uzavřelo s Českem, Polskem, Německem nebo Británií v letech 1992 až 2002. V pátek večer to napsala ruská státní tisková agentura TASS; rozhodnutí bylo zveřejněno ve vládním větníku. "Povolit ruskému ministerstvu obrany ukončit následující mezinárodní smlouvy," cituje TASS vládní pokyn.

The Al-Shifa Medical Complex, which was heavily affected during the war, stands amid ongoing shortages of medical equipment and supplies in Gaza City
Izraelský útok v Gaze zabil sedm Palestinců, řadu dalších zranil

Při izraelském útoku ve čtvrti Túfa na východě města Gazy v pátek přišlo o život sedm Palestinců a řada dalších, včetně dětí, utrpěla zranění. Úder zasáhl bývalou školu, ve které se ukrývaly desítky vysídlených rodin, uvedla agentura WAFA. Izraelská armáda oznámila, že útok prošetřuje, a dodala, že na místě zasáhla několik podezřelých osob.

