10. 1. Břetislav
Film

KVÍZ: Odhalíte chybějící město v názvu filmu? Praha, Brno, Řím nebo Paříž?

Petra Smítalová
Petra Smítalová

Často se stává, že filmoví tvůrci chtějí vzdát hold nějakému městu či vesnici, a tak do nich umístí děj svého snímku. Vzpomenete si, jaká z nich figurují v názvech těch nejslavnějších filmů, ať už u nás nebo ve světě? V našem kvízu stačí jen vybrat to správné místo ze tří možností a doplnit ho do názvu.

Ruský útok na panelový dům v Kyjevě
Ruský útok na panelový dům v Kyjevě

Kvůli masivním útokům na Kyjev se mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN

Kvůli nejnovějším masivním ruským leteckým útokům na Kyjev, které město částečně připravily o vytápění, se v pondělí mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN. Podle agentury AFP to vyplývá z upraveného programu Rady zveřejněném v pátek večer. Rada se sejde na žádost Ukrajiny čelící téměř čtyři roky ruské agresi.

Michal Barinka na olympiádě 2014 v Soči
Michal Barinka na olympiádě 2014 v Soči

Jágr se přimlouval marně, Kotalík se čertil. Všechny senzace přebil Hadamczikův zeť

Trenér Radim Rulík v úterý odtajnil nominaci české hokejové reprezentace na olympijské hry v Miláně. Šlo o seznam bez větších překvapení, největší debaty vzbudil Tomáš Kundrátek. Ne vždy to ale bylo takto poklidné. Která jména se řešila před zlatým Naganem a kdo překvapivě chyběl na posledním turnaji pod pěti kruhy s hvězdami NHL?

