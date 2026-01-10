KVÍZ: Odhalíte chybějící město v názvu filmu? Praha, Brno, Řím nebo Paříž?

Často se stává, že filmoví tvůrci chtějí vzdát hold nějakému městu či vesnici, a tak do nich umístí děj svého snímku. Vzpomenete si, jaká z nich figurují v názvech těch nejslavnějších filmů, ať už u nás nebo ve světě? V našem kvízu stačí jen vybrat to správné místo ze tří možností a doplnit ho do názvu.
Zapomeňte na ručníky na pláži. Teď frčí trik s lyžemi přímo u vleku
Téměř každého někdy na dovolené vytočil ručník, který si kdosi odložil na to nejlepší místo na celé pláži. Zatímco tento zlozvyk je notoricky známí a cestovní agentury s ním bojují, v poslední době se objevuje také jeho zimní obdoba, která není o nic méně otravná.
Kvůli masivním útokům na Kyjev se mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN
Kvůli nejnovějším masivním ruským leteckým útokům na Kyjev, které město částečně připravily o vytápění, se v pondělí mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN. Podle agentury AFP to vyplývá z upraveného programu Rady zveřejněném v pátek večer. Rada se sejde na žádost Ukrajiny čelící téměř čtyři roky ruské agresi.
Kouzlo pominulo. Muchová tentokrát na jedničku nevyzrála a do finále neprošla
Karolína Muchová do finále tenisového turnaje v Brisbane nepostoupila. Světové jedničce a obhájkyni titulu Aryně Sabalenkové z Běloruska podlehla 3:6, 4:6. Sabalenková se ve finále utká s Ukrajinkou Martou Kosťukovou, která zdolala Američanku Jessicu Pegulaovou 6:0, 6:3.
Vejmelka napodobil Haška. Na dvacátou výhru dosáhl nejrychleji ze všech
Karel Vejmelka je v této sezoně NHL prvním gólmanem s dvaceti výhrami. Český brankář kryl hokejistům St. Louis 26 střel, dovedl Utah k vítězství 4:2 a za svůj výkon byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
Jágr se přimlouval marně, Kotalík se čertil. Všechny senzace přebil Hadamczikův zeť
Trenér Radim Rulík v úterý odtajnil nominaci české hokejové reprezentace na olympijské hry v Miláně. Šlo o seznam bez větších překvapení, největší debaty vzbudil Tomáš Kundrátek. Ne vždy to ale bylo takto poklidné. Která jména se řešila před zlatým Naganem a kdo překvapivě chyběl na posledním turnaji pod pěti kruhy s hvězdami NHL?