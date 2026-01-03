KVÍZ: Nemocnice na kraji města, Chalupáři i Most! Znáte slavné české seriály?

Češi byli, jsou a budou seriálovým národem. Před rokem 1989 sledovali seriály na televizních obrazovkách, dnes jim stejně náruživou pozornost věnují i na streamovacích platformách. Když v 70. letech běžela Nemocnice na kraji města, v čase premiéry nového dílu bývalo prý na ulicích poloprázdno. V našem kvízu si můžete otestovat, jaký máte ve starších i novějších českých seriálech přehled vy sami.
"Nekorunovaná královna Ruska". Co se skrývá v tajné Putinově rezidenci?
Rusové na konci roku přišli s informací, že Ukrajina měla zaútočit pomocí téměř sta dronů na rezidenci ruského prezidenta Putina. Moskva podle ministra zahraničí Sergeje Lavrova nenechá útok bez odpovědi a „zreviduje svoji pozici“ ve vyjednávání o míru. Ukrajina i západní tajné služby ovšem útok popřely. Co tajné sídlo vlastně skrývá?
Češi si opět zahrají o medaile. Po zpackané první třetině Švýcary doslova zničili
Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů v Minneapolis Švýcarsko 6:2. Jméno semifinálového soupeře určí až výsledky dalších dvou čtvrtfinálových zápasů. Svěřenci trenéra Patrika Augusty rozhodli zápas čtyřmi góly ve druhé třetině, brankou a dvěma asistencemi se pod jejich výhru podepsal útočník Jiří Klíma.
V hradeckém obchodním centru muž zaútočil nožem, policie už ho dopadla
V obchodním centru Futurum v Hradci Králové v pátek odpoledne muž napadl a zranil nožem při konfliktu dva lidi, vyplývá z informací policie a záchranářů. Jeden muž utrpěl poranění trupu a horní končetiny, jiná žena lehké řezné poranění ucha. Policisté večer útočníka zadrželi ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Cizinec je podezřelý z pokusu o vraždu, uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Prvním semifinalistou MS dvacítek je Švédsko, padá Dánsko
Hokejisté Švédska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů Lotyšsko 6:3 a popáté v řadě postoupili do bojů o medaile.