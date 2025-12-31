Přeskočit na obsah
31. 12. Silvestr
Film

KVÍZ: Kdo hrál v téhle komedii? Propojte známé silvestrovské filmy s jejich hvězdami

Petra Smítalová
Když se řekne televizní konec roku, většina z nás si vybaví filmové komedie jako Ducháček to zařídí, Mrazík, Bohouš nebo Tootsie. Na obrazovkách je vídáme pravidelně vždy okolo silvestra a obyčejně alespoň některou z nich znovu zhlédneme, i když už je všechny známe téměř zpaměti. V následujícím kvízu si můžete zkusit spojit známé herecké tváře se silvestrovskými filmy, v nichž se objevily.

Taiwan Coast Guard patrol vessels are stationed in Keelung, as China conducts "Justice Mission 2025" military drills around Taiwan

Čínské manévry u Tchaj-wanu. Vojenské lodě odplouvají, cvičení ale nekončí

Do okolí Tchaj-wanu v rámci svého cvičení v posledních 24 hodinách vyslala Čína 77 vojenských letounů a 25 plavidel svého námořnictva a pobřeží stráže. Z toho 35 letounů překročilo střední linii dělící Tchajwanský průliv, kterou Tchaj-pej považuje za neoficiální hranici mezi oběma zeměmi. Podle agentury Reuters to ve středu sdělilo tchajwanské ministerstvo obrany.

Spotlight - Adam Mišík
Adam Mišík: Pořád jsem ten zrzavej kluk, co si v první třídě gumoval pihy

„Na tátu jsem byl pyšnej,“ říká Adam Mišík o uvedení Vladimíra Mišíka do síně slávy na letošním předávání ocenění Český slavík. Má radost, že organizátoři chtěli jeho otce do síně slávy uvést i přesto, že se na slavnostní předávání nemohl dostavit osobně. „Myslím, že jeho to taky dojalo a byl velmi překvapený, že se to stalo.“

