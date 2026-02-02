Král popu Michael Jackson míří do kin. Ve filmu ho bude hrát jeho synovec

Životopisný snímek Michael mapuje kariéru a soukromý život legendárního zpěváka Michaela Jacksona. Do českých kin dorazí 23. dubna 2026 a slibuje komplexní pohled na hudební legendu. Podívejte se na trailer, který při svém uvedení v USA zbořil všechny rekordy.
Ve filmu zazní přes 30 Jacksonových skladeb, od hitů z éry skupiny The Jackson 5 až po slavný Thriller. Nabízí také choreografické sekvence v IMAX formátu a trvá kolem 150 minut.
Režie snímku se ujal Antoine Fuqua (Training Day), scénář napsal John Logan (Skyfall) a produkuje ho Graham King (Bohemian Rhapsody). Hlavní roli dospělého Michaela Jacksona hraje jeho synovec Jaafar Jackson, malého Michaela Juliano Krue Valdi. Otce Josepha ztvárnil Colman Domingo a matku Katherine Nia Longová. V roli zpěvačky Diany Rossové se objeví Kat Grahamová.
Původní premiéra se posouvala z dubna 2025 kvůli dotáčkám. Trailer k hudebnímu filmu získal za 24 hodin 116 milionů zhlédnutí, a stal se tak nejsledovanějším v historii hudebních biografií, předstihl dokonce i skupinu Queen v Bohemian Rhapsody.
