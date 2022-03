Když zrůda půlí influencery. Nový Texaský masakr motorovou pilou je jen béčkový film

Skupinka influencerů v party autobusu zaparkovaném uprostřed texaského zapadákova míří telefony na nově nastoupivšího cestujícího. Jak napovídá jeho maska sešitá z lidské kůže a motorová pila v ruce, na tenhle večírek nepřišel tančit ani pít. „Jestli něco zkusíš, tak jsi skončil,“ říká jeden z mladíků. Vzápětí dá zvuk motorovky jasně najevo, kdo právě skončil.

Slavný padouch Leatherface z hororu Texaský masakr motorovou pilou patří k nejděsivějším monstrům v dějinách kinematografie. Film Tobea Hoopera z roku 1974 o skupince hipíků, kteří ke své smůle táboří jen kousek od rodinky kanibalů, se dočkal mnoha předělávek a pokračování. Žádné však nedosáhlo intenzity originálu patřícího k vlně tehdejších sugestivních nízkorozpočtových hororů, jež vedle filmařské invence odrážely dobové společenské napětí.

Hooperův snímek byl natočen až dokumentárně: rozechvělá kamera, řev motorové pily, šílená rodinná večeře se skupinkou zrůd, v nichž přebývají jen poslední záchvěvy lidství - to jsou scény, které navždy utkví v mysli diváků. A také scény, jež filmu přinesly nejen přízeň publika a na nízkorozpočtovou produkci rekordní tržby ve výši 31 milionu dolarů, ale rovněž cenu z festivalu v Cannes.

Aktuální pokračování "invenčně" nazvané opět Texaský masakr motorovou pilou, které je k vidění na Netflixu, takové ambice nemá. V první řadě ukazuje, kam se hororový žánr posunul od 70. let. Brzy poté, co filmaři jako Hooper, Sam Raimi či George Romero zachycovali co nejautentičtěji působící děsy, začaly na popularitě získávat hororové komedie mísící hrůzu či hnus s extrémní nadsázkou. Nový texaský masakr po celou dobu nedělá nic jiného, než že maximalizuje krvavé násilí a sarkasticky se vysmívá postavám.

Režisér David Blue Garcia je zručný, když vrčí motorová pila a když se lámou kosti. O nic jiného tady ani nejde. Protagonisté nevyráží do hlubin Texasu tábořit, ale obhlédnout budovy, jež mladí a bohatí koupili. A hodlají v nich začít provádět aktivity, které jsou trendy. A které jsou pravým opakem toho, jak tu dosud žili místní.

Je to klasický střet dvou světů, jaký pohání značnou část hororů. Lidé z města uprostřed venkova nenarazí na typickou "jižanskou pohostinnost", ale naopak na nevraživost nedůvěřivých vesničanů s flanelovými košilemi a buranským vystupováním.

Tvůrci nového texaského masakru se příliš nezaobírají logikou některých činů ve scénáři a především na rozdíl od původního snímku nebudují napětí, pouze vrší brutální scény. Točí čistý brak bez jakékoli větší ambice, nicméně se jim daří jedna věc: vykreslit zpovykanou mládež v takovém světle, že zrůdný Leatherface má při svém řádění takřka podporu publika. A když se rozhodne ukončit rozjetý večírek v autobuse tím, že značnou část účastníků naporcuje pilou, divák definitivně opouští území hrůzy, láme nad postavami hůl a jen čeká, nakolik sugestivní, brutální či zábavné budou následující scény.

2:30 Film Texaský masakr motorovou pilou je na Netflixu s českým dabingem i titulky. | Video: Netflix

I tento efekt se po chvíli omrzí. Když je krve příliš, těžko diváky překvapit. Nový Texaský masakr motorovou pilou přesto místo hrůzy dovede vyvolat chvilkové euforické pocity. Po vzoru filmů z brakového podžánru hixploitation, jejichž tvůrci se vyžívali v tom, jak venkovští balíci masakrují povýšené či snobské městské hrdiny.

Na rozdíl od motorovky Tobea Hoopera, které v originálu nikdy "nedošel benzin", v novém snímku motor nejednou škytne. Ale vždy, když naskočí, režisér Garcia předvádí cit pro přepálenou béčkovou zábavu. Publikum nevyděsí, natož aby ho nutil přemýšlet. A rozebírat takové podružnosti jako občas nesmyslné chování postav by bylo spíše nepochopením.

Tvůrci neřeší, proč, jak a kam se hrdinové dostanou. Ale pouze to, co nehezkého se jim stane. A při "exekuci" je vidět, že produkčně na film dohlížel talentovaný Fede Álvarez, mimo jiné autor výtečného hororu Smrt ve tmě, v němž zavřel skupinku mládežníků do domu starého slepého válečného veterána a pak ukazoval, co jim provede chlápek, který je monstrum i oběť zároveň.

Takové intenzity Texaský masakr motorovou pilou určitě nedosahuje. Ale podobně je tu cítit, jak se boří hranice mezi padouchy a hrdiny. Tentokrát s mnohem větší porcí ironie i krve. Divák není uhranut klaustrofobním prostorem jednoho potemnělého domu, spíše ho napadají kacířské myšlenky, že by mohla být legrace, kdyby slepý veterán z filmu Smrt ve tmě s legendárním řezníkem v masce z lidské kůže stanuli tváří v tvář.

Nový texaský masakr je jen béčko. Stále však předčí většinu pokračování slavného originálu.