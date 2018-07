Karlovy Vary uvedly Mars. Češi na něj došli ve stopách dobyvatelů Divokého západu

Na karlovarském festivalu měl světovou premiéru film Mars, za nímž stojí spoluautor satirické Kanceláře Blaník Benjamin Tuček či Tereza Nvotová. "Film je o kolonizaci jiných planet a cestou, kterou jsme podnikli z Colorada do Utahu, jsme šli ve stopách tehdejších dobyvatelů Divokého západu," vysvětlují autoři.

Na vědecké základně uprostřed pouště v americkém Utahu vznikala nová filmová komedie Benjamina Tučka nazvaná Mars. Spolu s dalšími tvůrci ji včera režisér, mimo jiné spoluautor satirické Kanceláře Blaník, premiérově uvedl na festivalu v Karlových Varech.

Točilo se v modulu pro simulace pobytů na Marsu a jak řekl Tuček, těm, kdo stanici provozují, filmový štáb připadal jako vhodná skupina pro případnou budoucí kolonizaci planety.

Do kin půjde Mars v říjnu, 18. října jej do celorepublikové distribuce uvede společnost CinemArt.

Stanice v Utahu funguje na principu výběrových řízení, hlásí se tam mise s různým záměrem a programem. Jedná se o nevládní organizaci a je na každém, jak si sežene peníze a co bude na místě dělat, vysvětluje Tuček.

"My jsme byli první, kdo přišel s nápadem natočit tam film. A možná že dospěli k tomu, k čemu jsme dospěli i my - že pro budoucí kolonizaci jsou filmové štáby vhodným tělesem. Každý je zvyklý improvizovat, dělat víc funkcí najednou a vědět, proč přiletěl a že chce i odletět," popisuje své zkušenosti režisér.

Příběh filmu se odehrává v situaci, která připomíná kdysi ambiciózní, ale dávno zapomenuté plány na osídlení planety Mars. Jejich připomínkou zůstala pouze opuštěná základna obývaná osamělým robotem.

Ticho a klid rudé planety naruší česká posádka financovaná ze soukromých zdrojů, jejíž členy na misi dovedly důvody více než rozdílné. Mecenáš výpravy by třeba rád své snoubence splnil přání a oženil se s ní na Marsu.

Ve snímku z velké části účinkují herci spjatí s divadelním souborem Vosto5 - Halka Třešňáková, Jiří Havelka, Tomáš Jeřábek, Petr Prokop, Petra Nesvačilová, ale také Tereza Nvotová, která s Tučkem pracovala na scénáři, nebo architekt Ondřej Doule. Ten se zabývá pobytem člověka ve vesmíru i architekturou ve vesmíru a má za sebou spolupráci s NASA. "Sehrál v našem projektu zásadní roli, byl jeho strůjcem, na stanici předtím absolvoval skutečný vědecký pobyt," popisuje režisér Tuček.

"Nikdy jsem nechtěl letět do vesmíru a ani natáčení neznamenalo, že bychom letěli do vesmíru. Chtěl jsem letět do Ameriky," líčí. "Film je o kolonizaci jiných planet a cestou, kterou jsme podnikli z Colorada do Utahu, jsme šli ve stopách tehdejších dobyvatelů Divokého západu."

Tamní zjištění pro Tučka prý bylo motivující paralelou s tím, jak může vypadat kolonizace jakéhokoli vesmírného tělesa, jež bude spojená s bojem o suroviny a vykolíkováním území na úkor někoho jiného. "To asi čeká lidstvo kdekoli a kdykoli, s jedinou možná výhodou, že tam nebude muset nikoho vyvraždit," zamýšlí se režisér.

Benjamin Tuček roku 2002 natočil svůj hraný debut Děvčátko. S Markem Najbrtem a Robertem Geislerem je scenáristou filmů Mistři, Protektor a Polski film.

Tuček se podílí na vzniku satirického seriálu Kancelář Blaník o fiktivním pražském lobbistovi a spolupracoval i na nedávném celovečerním filmu Prezident Blaník. V těchto dnech připravuje film Radio Stalin o známém pražském Radiu 1.