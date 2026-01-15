Jude Law září jako Putin. Do kin míří mrazivý thriller Čaroděj z Kremlu

Film, který patřil k nejdiskutovanějším titulům posledního benátského festivalu, se vrací k počátkům putinovského Ruska a sleduje okolnosti, za nichž se z postsovětského chaosu začal formovat systém moci, jehož důsledky jsou patrné dodnes. Politický thriller Čaroděj z Kremlu režiséra Oliviera Assayase vstoupí do kin 26. 2. 2026, tedy téměř přesně čtyři roky od zahájení ruské invaze na Ukrajinu.
Tvůrci i herci přitom upozorňují, že film dnes působí ještě aktuálněji než v době svého vzniku. V hlavních rolích září Jude Law jako Vladimir Putin a Paul Dano jako jeho fiktivní poradce. Hvězdnou sestavu doplňují Alicia Vikanderová a Jeffrey Wright.
Moc jako sled drobných kroků
Film je adaptací francouzského bestselleru Mág z Kremlu spisovatele Giuliana da Empoliho, dobře známého i českým čtenářům. Děj snímku začíná v Rusku 90. let 20. století, v období po rozpadu Sovětského svazu, kdy se společnost i politický systém teprve znovu utvářely.
Hlavní postavou je Vadim Baranov (Paul Dano), mimořádně inteligentní muž, který se z prostředí umění a televizní zábavy postupně dostává až do blízkosti nejvyšší moci. Stane se klíčovým poradcem tehdy málo známého muže z tajných služeb – Vladimira Putina (Jude Law).
Baranov se podílí na vytváření veřejného obrazu budoucího prezidenta a pomáhá formovat způsoby, jimiž politická moc komunikuje s veřejností. Film přitom neukazuje moc jako výsledek jednoho zásadního rozhodnutí, ale jako sled drobných kroků a kompromisů. Jediným pevným bodem v Baranovově osobním životě je Ksenia (Alicia Vikanderová), která mu opakovaně připomíná, že svět politiky není jedinou možnou realitou.
Jude Law neimituje Putina, ale hledá pravdu o něm
Postava Vadima Baranova je fiktivní, vychází však ze skutečných zákulisních postav ruské politiky. Film sleduje několik klíčových období: porevoluční 90. léta, Putinův nástup k moci a postupnou proměnu Ruska v autoritářský stát. Tyto dějinné etapy nejsou prezentovány jako učebnicový přehled, ale jako osobní zkušenost člověka, který byl jejich součástí.
Putin v podání Judea Lawa je ztvárněn zdrženlivě a bez karikatury. Law opakovaně zdůrazňoval, že jeho cílem nebylo napodobovat skutečného prezidenta, ale najít funkční podobu postavy v rámci příběhu. „Nešlo o imitaci, ale o hledání pravdy v rámci vyprávění,“ uvedl herec s tím, že film se soustředí pouze na určitou fázi Putinovy politické dráhy. I když se snímek odehrává v minulosti, jeho význam se s odstupem času posunul. „Kniha vznikla před invazí na Ukrajinu a měla větší prostor pro ambivalenci. My jsme k Baranovovi byli záměrně méně shovívaví právě proto, že svět se mezitím změnil,“ říká režisér snímku Olivier Assayas.
Racionální našeptavač a muž, jehož moc roste tiše
Čaroděj z Kremlu stojí především na hereckých výkonech. Paul Dano vytváří Baranova jako postavu, která působí klidně a racionálně, přesto je v jejím jednání patrný postupný posun od intelektuální hry k otevřené spoluúčasti na moci. Jude Law naopak pracuje s minimem výrazových prostředků a staví Putina jako člověka, jehož vliv roste nenápadně, spíše v tichých momentech než v dramatických gestech.
Oba herci se shodují, že zásadní roli sehrála spolupráce s režisérem Olivierem Assayasem. Law jej popisuje jako tvůrce, který hercům poskytuje prostor k soustředěné práci bez tlaku na efektní řešení, Dano pak ocenil především sílu scénáře a dlouhodobou práci s detaily. Výraznou protiváhu mužskému světu politiky představuje Alicia Vikanderová, jejíž Ksenia do filmu vnáší civilní lidskou perspektivu a odstup.
Aktuální přesah i komentář reality
Režisér Olivier Assayas opakovaně uvádí, že Čaroděj z Kremlu nevznikal jako reakce na jednu konkrétní politickou událost, ale jako snaha pochopit, jak se utváří moc a jakou roli v tomto procesu hrají lidé v jejím bezprostředním okolí. S odstupem času se však podle něj i samotných herců ukazuje, že film realitu nejen rekonstruuje, ale i nečekaně přesně komentuje.
ŽIVĚSněmovna hlasuje o důvěře Babišově vládě. Jednání trvalo rekordně dlouho
Sněmovna dnes večer ukončila debatu o vyslovení důvěry vládě ANO, SPD a Motoristů, která od jejího úterního zahájení trvala rekordních zhruba 26 hodin. Poslanci nyní hlasují o osudu kabinetu ANO, SPD a Motoristů.
Sparťané dál neví, jak na Kometu. Jejich gól v závěru nic neřešil
Hokejisté Brna zvítězili v předehrávaném utkání 42. kola extraligy na ledě Sparty 3:1. Obhájci titulu zdolali Pražany potřetí v sezoně a připsali si třetí výhru za sebou, v tabulce se na sedmou Spartu bodově dotáhli. Shodně gólem a nahrávkou k tomu přispěli obránce Rhett Holland a kapitán Jakub Flek. Domácí ztratili čtyři z posledních duelů, přestože čtyři z nich odehráli před svými diváky.
„Nadejde doba, kdy to rupne.“ Soud s proruskou domobranou přerušil příjezd policie
Proces s přívrženci skupiny Vojáci v záloze za mír odkrývá, jak její členové uvažovali o budoucnosti Česka. Nově během soudu zazněly nahrávky, na nichž šéf spolku Ivan Kratochvíl mluví o době, kdy „to praskne” a militantní skupina se bude moci pustit do díla. Policie její přívržence viní z terorismu či jeho financování. Čtvrteční soud přerušil zásah policie. Anonym patrně nahlásil bombu.
ŽIVĚUkrajina je vděčná za pokračování muniční iniciativy, je klíčová, řekl Pavel
Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě. Pro ukrajinskou armádu je to klíčová věc, řekl český prezident Petr Pavel po dnešním jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově. Prezident také uvedl, že svou návštěvu Ukrajiny nebere jako vzkaz české vládě a že jeho podpora Ruskem napadené země zůstává neměnná.
Libyjské úřady našly hroby migrantů. Přeživší nesou známky mučení
V Libyi ve čtvrtek místní úřady odhalily hroby s nejméně 21 těly migrantů. Deset přeživších, kteří byli drženi v zajetí, vykazují známky mučení. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní zdroje.