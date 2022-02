Je teenagerský, ale pro všechny. Nový webový seriál bere středoškoláky vážně

Po #martyisdead, který předloni vyhrál mezinárodní televizní cenu Emmy, má Česko další skvělý webový seriál pro mladé. Jmenuje se TBH a dotýká se kyberšikany v příběhu, který na svou délku komplexně nakládá s tématem hierarchie v kolektivu. Od revoluce zřejmě ještě nevznikla série tak empatická k postavám, pro teenagery autentická a zároveň zajímavá i pro starší publikum.

"Je to tady jako na kterékoliv jiné střední škole, máme svoji hierarchii, svoji společenskou strukturu, a na vrcholu jsou prosím vás florbalisti," začíná v první epizodě svůj livestream "přímo z prostředí naší toxic školy" rádoby influencerka Mája.

S telefonem v ruce prochází chodbami brněnského gymnázia a nestydí se všechny natáčet. "To je Pavel a tahle slečna Nikol je členka takzvaných bitches. Říkají si bitches, vůbec to nemyslí ironicky. Je to taková grupa, která florbalisty rozptyluje od jejich testosteronové nadřazenosti," pokračuje.

Glosátorka, která by si na sociálních sítích snadno vysloužila označení SJW, tedy bojovnice za sociální spravedlnost, se zpočátku zdá nad věcí. Webseriál showrunnerky a režisérky Lucie Kajánkové ale nemá v plánu ušetřit ani ji. Nazvaný je podle jiné, na internetu používané zkratky TBH, anglicky "abych byl upřímný", a v tomhle příběhu nakonec budou muset být upřímní skoro všichni.

TBH už vyhrálo mezinárodní soutěž českého festivalu Serial Killer, minulý týden bylo promítnuté na německém Berlinale a teď je k vidění na webu České televize. Epizody zabírají jen mezi deseti a patnácti minutami. Máme málo času, a tak nás tvůrci hned zkraje prudce hodí do děje. A to docela šokujícím způsobem. Chodbami, po kterých se jindy poflakují florbalisti, "bitches" a ostatní studenti rozpartičkovaní podle konvencí amerických seriálů, prochází postava v černém s pistolí v ruce. A najednou je všechno jinak.

Reputace nade vše

Přestože jako vrcholek společenské pyramidy Mája určí florbalisty, kapitána týmu i jeho nohsledy nechává seriál stát na periferii zájmu. Záměrně staví do středu pozornosti alfasamici Nessu a události na brněnském gymnáziu postupně nahlíží očima ještě několika postav.

Jedním z nich je Nessin nevlastní bratr Tonda, který bude pro část publika nejsympatičtější. Aby na společenském žebříčku zaujal lepší postavení, musel by být o něco předvádivější, agresivnější nebo sebevědomější. Tak většinou raději telefonuje s přítelkyní z jiné školy.

Pavel a Lukáš jsou sice součástí florbalového týmu, jako jediní ale mají vztah stojící na vzájemné solidaritě. Zbytek teenagerů, až na z kolektivu vydělenou Máju, je zvyklý se špičkovat, urážet a ponižovat v souladu s přesvědčením, že ten silnější prostě vyhraje a tak to má být.

TBH ukazuje teenagery zcela ponořené do vlastních problémů, starající se o svoji společenskou "reputaci". Jsou tak neschopní všímat si, jak se cítí ostatní, natož aby se zajímali o ty, kdo s nimi netvoří partu. Vymezování se vůči těm "divným" je základním principem, jak utužit vztahy s ostatními a posilovat identitu. Ti nejsebevědomější k udržení vlastní pozice potřebují otloukánky.

0:49 Všech deset dílů TBH je k vidění v iVysílání České televize. | Video: Česká televize

"Bitches", "queens" a další

Poté co studenti školy prožijí traumatickou půlhodinku, jsou najednou zranitelnější. Rozbíhá se sled událostí, po kterých začnou jinak vnímat sebe sama i vazby na druhé. Vzniknou nová přátelství, nové milostné vztahy, a dojde i na docela tvrdé vystřízlivění. V tom smyslu, že ten hlavní problém tak úplně odstranit nejde.

Scénáři se dobře daří vystavět oblouk i díky tomu, že útok střelce s pistolí umístí hned do první epizody a až později ukazuje, co mu předcházelo. Chytře provazuje vývoj několika protagonistů, téma nelítostnosti středoškolských kolektivů a hledání sebe sama.

Lucia Kajánková se scenáristy z prvního ročníku pražské FAMU nahlíží hierarchické uspořádání nekompromisně a vtipně zároveň. A v souladu s tím, jaká atmosféra dnes panuje na českých školách - ženské postavy se už nedělí jen na periferní fifleny a sympatické "klukandy" jako ve starších seriálech, ale ocitají se ve středu příběhu. A problémy nastolené silovým uvažováním vnímají vlastní perspektivou.

Neheterosexuální figury nejsou vykreslené stereotypně, ale naopak v momentech, kdy se podobně jako ostatní snaží vyznat samy v sobě. Ironické i logické je nakonec i to, že nejvíc na frak dostane postava, která se zdá nejvyspělejší, ukotvená a neagresivní.

Inspirace norským Skamem

TBH se viditelně inspirovalo u celosvětově populárního norského seriálu Skam, jehož epizody začala tamní veřejnoprávní televize vydávat online v roce 2015.

Už první sezona přitáhla velké publikum, během druhé se na seriál začalo bez nadsázky dívat celé Norsko a uprostřed třetí už Skam sledovali také Britové, Němci nebo Číňani. Momentálně existuje osm remaků v různých jazycích a středoevropští fanoušci na internetu dlouho spekulovali, jak by mohla vypadat například polská verze.

Seriál, který ohromil autentičností a ochotou rozebírat vztahové problémy dnešních teenagerů s porozuměním daným hloubkovým průzkumem na jedné kodaňské střední škole, by v našem regionu musel přijít s drobnými úpravami. Například co se týče postav - hrdinkou čtvrté řady Skamu je muslimka a příběh se zabývá jejím dilematem ohledně milostných vztahů a víry.

Lucia Kajánková se svým týmem však Skam nekopírují, vyprávějí jiný příběh o jiných postavách. Dokonce i základní téma kolektivu, v němž mají nejlepší pozice ti nejbezohlednější, je jiné. Patrná je naopak vizuální inspirace Skamem. Kamera Ondřeje Belici často snímá hrdiny v detailu, buď o samotě ponořené do svých melancholií, nebo paralyzované ve chvíli, kdy se kolem nich všichni baví, případně je ignorují. Umocňuje to schopnost seriálu jít i na malé ploše poměrně hluboko.

Stejně jako Skam také TBH přepíná hlediska - poté, co strávíme epizodu například s Nessou, prožíváme další den s Lukášem. Norský seriál nás nechal v kůži jedné hrdinky po celou sezonu, i v tom českém se ale o hlavních postavách dozvídáme dost na to, abychom chápali jejich nejistoty, mindráky a zmatení.

Asi nejvíc ale diváci ocení evidentní poučenost mladého tvůrčího týmu o tom, jak se dnešní náctiletí chovají, jak mluví a jaké věci "řeší".

Brát teenagery vážně

Příběh je natolik poutavý a postavy uvěřitelné, až si divák přeje, aby je mohl sledovat v plné televizní délce. To, že scenáristé musí uvěřitelně popsat vývoj několika postav na malé ploše, si mnohdy vybírá svou daň. V některých epizodách můžeme být lehce zmatení, když je děj najednou uspěchaný nebo herci musí v několika minutách projevit citové a identitární zmatení nastřádané za mnoho let.

Celkově jsou však jejich výkony spíš skvělým příslibem do budoucna, přičemž Martina Jindrová v roli Nessy je hvězdou už teď. Ačkoliv občas na epizodách cítíme trochu hrubé švy, seriál je natolik suverénní, zábavný i podnětný, až jsme ochotní mu všechno odpustit.

S většinou české televizní produkce kontrastuje ochotou ponořit se do hrdinů a zajímat se o jejich emoce, byť jde z velké části o středoškolské hledání sebe sama. V tomto ohledu TBH přitakává čím dál většímu povědomí nejenom o duševních poruchách a traumatech, ale také kvalitativnímu skoku televizní produkce, který se projevuje právě i hlubším zájmem o postavy.

Jak v nadsázce říká sama showrunnerka Kajánková, i "teenageři jsou lidi" a TBH bere středoškoláky zcela vážně. Podobně vážně jako na druhé straně Atlantiku čím dál delší řada seriálů, aktuálně například Euforie.

Nový rodinný seriál?

Samotný konec může vyzněním skoro vyrazit dech. Brněnská střední, na které jsou všichni příliš sobečtí, slabí nebo soustředění na vlastní problémy, aby tu mohl fungovat skutečný kolektiv, nás může přimět zavzpomínat na vlastní středoškolská léta kriticky. Ne jenom nostalgicky.

Starší publikum zaujme každopádně. Nejenom proto, že rodiče budou chtít zjistit, jak dnešní mladí mluví a jak se chovají. Tím, jakou pozornost věnuje postavám, TBH umožňuje odrostlejším divákům připomenout si vlastní dospívání a naléhavé emoce s ním spojené.

Česká televize si náctiletých léta nevšímala, na platformě iVysílání se však teď, možná lehce stranou pozornosti, objevil jeden z jejich nejzajímavějších počinů za poslední léta. V menší míře může zopakovat i úspěch norského Skamu, který tamní televize také vydala online po letech přesvědčení, že na teenagery zabavené internetem nemá smysl cílit.

Za poslední dekádu se však sledování seriálů stalo jedním z dominantních způsobů trávení volného času a teenagerské příběhy přestávají být vnímané jako typ programu určený pouze mladým. Nad TBH se tak snadno může sejít celá rodina.

Autorka je dramaturgyní festivalu Serial Killer.