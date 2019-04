Bond to nebude mít lehké, vzkazuje jeho protivník. Bude jím Malek z Bohemian Rhapsody

V pětadvacátém filmu o Jamesi Bondovi hlavní roli opět ztvární britský herec Daniel Craig. Ve čtvrtek to potvrdili producenti Barbara Broccoliová a Michael Gregg Wilson s režisérem snímku Carym Fukunagou.

Úhlavního nepřítele agenta Jejího Veličenstva si zahraje Američan s egyptskou krví Rami Malek, nedávný držitel Oscara za roli Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemian Rhapsody. Jak se bude nová bondovka jmenovat, tvůrci nesdělili. Zatím používají pracovní název Bond 25.

Podrobností k postavě, kterou Malek ztělesní, na tiskové konferenci na Jamajce nezaznělo mnoho. Prý půjde o "tajuplného zlosyna ozbrojeného nejnovější technologií".

"Slibuji vám všem, že se postarám o to, aby to pan Bond neměl lehké," vzkázal Malek ve videovzkazu z New Yorku.

A word about #BOND25 from Rami Malek pic.twitter.com/CLJ5mpO9mu — James Bond (@007) April 25, 2019

Zatímco pro Maleka půjde o bondovskou premiéru, Daniel Craig už dříve avizoval, že pětadvacáté dobrodružství agenta s povolením zabíjet je jeho posledním. Bonda bude hrát popáté, debutoval roku 2006 ve snímku Casino Royale.

Na začátku chystaného filmu bude James Bond zrovna mimo službu odpočívat na Jamajce. Tam jej o pomoc přijde požádat kolega ze CIA Felix Leiter, čímž se události dají do pohybu, upřesnili dnes tvůrci.

"Mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být mnohem zrádnější, než se zprvu zdálo, a Bonda zavede na stopu tajuplného zlosyna ozbrojeného nejnovější technologií," avizují autoři.

Další postavy nové bondovky ztvární Lashana Lynchová či Ana de Armasová, ve svých dřívějších rolích vystoupí Ralph Fiennes coby M, Léa Seydouxová jako Madeleine Swannová, Naomie Harrisová v roli Eve Moneypenny, Ben Whishaw jako Q či Rory Kinnear jako Bondův spolupracovník Tanner. Jeffrey Wright opět ztvární agenta CIA Felixe Leitera.

Tisková konference, na níž tvůrci oznámili herecké obsazení, se uskutečnila na Jamajce v domě, ve kterém Ian Fleming psal romány o agentovi 007. Nedaleko této budovy byla natočena scéna z bondovky Dr. No, ve které Ursula Andressová vystupuje z moře a potkává Bonda, tehdy hraného Seanem Connerym.

Jamajka bude kromě Norska, Itálie a londýnských studií Pinewood jedním z míst, kde vznikne pětadvacátá bondovka. Do kin má přijít v dubnu 2020. Film je jako první v sérii natáčen na kamery značky IMAX.

Cary Joji Fukunaga, spojený s televizním seriálem Temný případ (True Detective), převzal režii nové bondovky vloni na podzim po Dannym Boyleovi. Scenáristy snímku budou Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns a Phoebe Waller-Bridgeová, autorka seriálu Na mušce (Killing Eve).