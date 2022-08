Jak proměnit ženu v usměvavé zboží. Dokument Netflixu o sektě předčí horory

Na zrnitých záběrech tančí dívky v pastelově růžových či bledých šatech. Toto amatérské video však není z žádné rodinné oslavy. A je zcela namístě, že v divákovi vyvolává podivný pocit. Čtyřdílná dokumentární minisérie Modlit se, poslouchat, neodmlouvat na Netflixu právě pomocí takovýchto zdánlivě všednodenních výjevů odhaluje, jak obyčejně může vypadat zlo.

Fundamentalistická církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů si zakládá na prvním slovu názvu. Od jiných odnoží mormonských církví se odštěpila, když se jejich představitelé pod nátlakem státu vzdali podstatné části své víry: mnohoženství.

Tehdy se v sektě známé pod anglickou zkratkou FLDS pozvolna začal dostávat k moci Warren Jeffs, muž přímo posedlý kontrolou nad životy svých "oveček". Vyžadoval naprostou poslušnost.

Tak jako všechny povedené pořady žánru true crime i tato série Netflixu pozvolna dávkuje informace a vede diváky do labyrintu s šílenými konturami. Propad do znepokojivého světa, jaký patří spíše do říše hororů, má však tentokrát až nezvykle všední rysy.

Tedy až na to, že jedny z prvních vět, které v seriálu padnou, naznačují, jak se některé členky "církve" musely vdát za své bratrance, když jim bylo okolo čtrnácti let. Pozvolna vychází najevo, že to zdaleka nebyl ojedinělý jev. A že se nepohybujeme v nějaké dávné minulosti: dnes šestašedesátiletý šéf sekty Warren Jeffs se do vedení dostal počátkem tisíciletí, v hledáčku FBI se ocitl roku 2006 pro podezření, že dospělé členy své církve oddává s nedospělými dívkami. Ve velkém. Sám měl dosud 78 žen, z toho 24 nezletilých.

Už samotná čísla znějí děsivě, ale ještě intenzivnější jsou svědectví bývalých členů církve a společenský kontext. Od jednoho z nejpozoruhodnějších dokumentárních seriálů posledních let Wild Wild Country tu možná nebyl tak systematický průzkum toho, jak manipulativní a podivně ambiciózní, byť v jádru nejistí jedinci dovedou ovládnout mysl druhých. Jenže na rozdíl od dokumentu o sektě duchovního učitele Osha, k němuž patřila drahá auta a výstřední sexuální praktiky, se série Modlit se, poslouchat, neodmlouvat drží při zemi.

O to zrůdněji však tyto praktiky dopadaly na životy věřících. Tohle není žádný hippie sen o svobodné společnosti, ale naopak budování společenství, kde je úplně vše pod kontrolou. Warren Jeffs sice nevlastnil 93 Rolls-Royců jako Osho, zato si chtěl přivlastnit všechny ženy ve své církvi.

2:02 Minisérie Modlit se, poslouchat, neodmlouvat je na Netflixu s českým dabingem i titulky. | Video: Netflix

Začíná to nařízeními, jaké barvy šatů jsou pro ženy a dívky vhodné. A jaké mají mít typy účesů. Vše s jediným účelem: aby byly správnými družkami pro svého Proroka - rozumějte šéfa církve - a další mužské členy.

Slovo "poslouchat" z názvu seriálu tu má klíčovou roli, ale mnohem výstižnější je původní titul Keep Sweet: Pray and Obey. Podstatné bylo nejen poslouchat a modlit se. Hlavní maxima pro ženy a dívky zněla: za všech okolností buďte milé. Chce s vámi provozovat sex váš nový manžel, jemuž je 89 let a sotva se zvládá pohybovat, zatímco vám je právě 19? Hlavně buďte milé.

V té frázi je zkoncentrovaný obraz panovačného, násilnického muže, "pána tvorstva", který nejenže si chce podmanit vše, co může, ale ještě požaduje, aby si to od něj okolí nechalo líbit. A navíc se u toho usmívalo.

Sem tam seriál nabídne chvilkovou úlevu, umí události odlehčit, byť nikdy nezlehčuje. Spíš jde o jistou katarzi z až absurdních líčení, jak to v sektě chodilo. Na tváři jedné z žen se objeví neskrývané pobavení, když líčí, jak se s ní pokoušel mít sex muž takřka na prahu smrti a jak to připomínalo až výjev z nějaké parodie.

K smíchu to ale pochopitelně není. Tím spíše, že režisérky Rachel Dretzinová a Grace McNallyová sice navrací hlas mnoha ženám, které v sektě trpěly, ale zatčením Warrena Jeffse v roce 2006 nic neskončilo.

Seriál není jen vyobrazením toho, jak několik nejistých manipulativních mužů chtělo proměnit ženy ve věčně usměvavou a laskavou komoditu, jež je jim vždy k dispozici, ale také ponorem do povahy americké společnosti, kde takové počínání může dlouho unikat spravedlnosti.

Řeč není jen o několika policistech či starostech odkudsi ze státu Utah, kteří sami byli členy a vše jim přišlo v pořádku. Spíše se nabízí otázka, jak je možné, že taková polygamní sekta vůbec dlouhé dekády funguje. I pokud by vše probíhalo mezi plnoletými jedinci, musí přeci být takováto podivná forma manipulace hraničící skoro s otrokářstvím za hranou nejen etiky, ale také práva.

Jenže byť si bývalý šéf dnes ve vězení odpykává trest přes 120 let, jeho církev funguje dál. A Warren Jeffs ji řídí přes telefon.

Mezitím ti, jimž se z jeho moci podařilo vymanit, vyprávějí, jak došlo k rozpadu celých rodin, vzhledem k povaze tohoto společenství většinou velmi početných.

"Mami, všechny hvězdy jsou polámané," zpívá ve skladbě Valley, která v seriálu zazní, písničkář Kevin Morby. A s podobným zdrcujícím pocitem odchází i divák. Právě dokoukal dílo, v němž se polámalo samo nebe. A není cesty, jak ho opravit.