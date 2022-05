Inspiroval ho Amadeus. Režisér Moulin Rouge uvedl v Cannes film o Elvisovi

Za "nejlepší recenzi, kterou jsem kdy dostal" označuje australský režisér Baz Luhrmann reakci příbuzných Elvise Presleyho na nový životopisný film o slavném rokenrolovém zpěvákovi. Snímek nazvaný jednoduše Elvis měl premiéru tento týden na festivalu ve francouzském Cannes. Česká kina ho uvedou příští měsíc.

Zachycuje přes 20 let z osudu slavného zpěváka, jenž žil v letech 1935 až 1977. Presleyho hraje třicetiletý Austin Butler, jeho problematického manažera zvaného plukovník Parker ztvárnil pětašedesátiletý držitel dvou Oscarů Tom Hanks.

Podle Presleyho příbuzných film "zachycuje zpěvákovu lidskou stránku", řekl na festivalu režisér Luhrmann, který s rodinou spolupracoval. Oceňuje zejména slova Presleyho vdovy, dnes sedmasedmdesátileté herečky a zpěvačky Priscilly Presleyové. Ta do Cannes rovněž dorazila. "Řekla mi: kdyby tu můj muž byl dneska s námi, podíval by se na plátno a řekl by: do frasa, to jsem celej já!" tvrdí režisér.

Herec Butler známý jako zabiják Tex z Tenkrát v Hollywoodu říká, že se na roli intenzivně připravoval dva roky. "Byl jsem úplně posedlý vším, co se týká Elvise," vzpomíná. Měl "nerealistická očekávání, že když na tom budu dost tvrdě pracovat, podaří se mi ve tváři napodobit všechny Elvisovy grimasy". Nakonec to vzdal a došel k závěru, že důležitější je, aby z postavy "prosvitla zpěvákova duše".

"V podobných případech je to vždycky boj, jestli se vám podaří toho člověka nasvítit v dost opravdovém, uvěřitelném světle," dodává čtyřiadvacetiletá Australanka Olivia DeJongeová, která ztvárnila mladou Priscillu Presleyovou.

Tom Hanks si vybavuje, jak ho režisér Luhrmann přesvědčil pro roli Toma alias plukovníka Parkera. Popsal ho jako rtuťovitého, úchvatného člověka, který však vždy dbal především na to, aby se na každém kšeftu sám napakoval. "V Elvisovi spatřil možnost, jaká se neopakuje: využít mimořádný talent a proměnit ho v kulturní fenomén," říká Hanks.

Parker, Američan nizozemského původu, se v dětství živil jako pouťový vyvolávač, do USA uprchl před obviněním z vraždy. Později dezertoval z armády a živil se kočováním s cirkusem, než se roku 1955 stal manažerem mladého rebela s atletickou postavou Presleyho, bělocha zpívajícího černošským hlasem. Jemu zajistil smlouvu s nahrávací společností, sobě 25 procent ze zpěvákových honorářů. Později jej tlačil do filmové kariéry.

Podle agentury AP je plukovník Parker dnes vnímám negativně jako někdo, kdo měl na Presleyho zničující vliv a různě jím manipuloval.

Film líčí Presleyho právě Parkerovýma očima. Také ale zdůrazňuje, kolik toho zpěvák hudebně vstřebal z černošského blues a gospelu, tedy hudby, kterou se tehdejší většinově bílá americká společnost bála pustit do mainstreamu.

Kvůli jeho vyzývavým pohybům televizní kameramani měli nakázáno zabírat Presleyho jen od pasu nahoru a američtí pastoři jej označovali za prototyp nestoudnosti, popsal kritik Jiří Černý v Hospodářských novinách.

"Na tenhle film jsem se připravoval celý život," říká Baz Luhrmann, devětapadesátiletý režisér filmů Moulin Rouge, Austrálie nebo Velký Gatsby. "Nevím, jestli někdy natočím ještě něco dalšího. Možná naopak jo, možná natočím sto filmů. Ale natáčení Elvise bylo nějakým způsobem neuvěřitelné, nesrovnatelné," tvrdí.

Svůj postup přirovnává k tomu, jak Miloš Forman v roce 1984 režíroval oscarového Amadea. "To nebyl film o Wolfgangu Amadeovi Mozartovi, to byl film o žárlivosti. Ani já netočím běžné životopisné snímky. Snažím se na něčím příkladu ukázat myšlenku, která přesahuje jedince, jako to dělal William Shakespeare," říká sebevědomě režisér.

Na Elvisovi chtěl ukázat střet komerce s uměním, respektive umělcovu snahu být svobodný a nespoutaný. Stejně tak se ale snažil zachytit tehdejší kulturní války v americké společnosti. "Je to totálně americký příběh. Je tam všechno hodné, zlé i ošklivé, co máte na Americe rádi," tvrdí Luhrmann.

Elvis Presley zemřel dvaačtyřicetiletý, nikdy nekoncertoval za hranicemi USA a také film ukazuje, jak byl v posledních letech fixovaný k umělecky spornému angažmá v Las Vegas. Za zcela tragický ale jeho příběh režisér neoznačuje. "Dokud se snažil hudebně posouvat, žil. Dokud vstřebával další vlivy, žil. Dokud byl na pódiu, žil. Ve chvíli, kdy to přestalo, se všechno obrátilo proti němu. Tragická je především ta situace, kdy končíte v kasinu ne kvůli sobě, ale protože vás tam nutí zpívat někdo, kdo to dělá kvůli vlastním prachům," dodává režisér s odkazem na plukovníka Parkera.

Do Cannes dorazila i Presleyho vnučka, americká herečka a modelka Riley Keoughová, která tu představila svůj režijní debut nazvaný War Pony. I podle ní režisér Luhrmann "úchvatně odvyprávěl náš rodinný příběh", řekla.

Naopak britský deník Guardian filmu udělil jen dvě hvězdičky z pěti. Podle něj Luhrmann natočil spíš "159 minut dlouhý trailer", ve kterém neustále šermuje opojnými obrazy a na vteřinu nenechá diváka vydechnout. Ten na konci přesto neví, co si Luhrmann o Elvisovi skutečně myslí, jaké jeho písně má rád, nebo jestli alespoň nějaké slyšel do konce.

Zatímco Tom Hanks skvěle ztvárnil podivínského lidského parazita Parkera, Austin Butler v hlavní roli zůstal za očekáváním, shrnuje Guardian.

Podle časopisu Hollywood Reporter se divákům snímek bude či nebude líbit podle toho, zda je jim blízký Luhrmannův bombastický a maximalistický rukopis známý z Moulin Rouge. "Na plátně to hekticky hraje všemi barvami, obraz se rozděluje na dvě části, do toho zasahují retro efekty, to vše proložené více střihy v jedné scéně, než dovede pobrat lidské oko," popisuje Hollywood Reporter.

Podle něj je scénář slabší než obrazová stránka, Austina Butlera v roli Elvise však list jednoznačně chválí. "Při zpěvu je sexy a uhrančivý, zároveň se umí tvářit jako syn, který se ztratil matce, a především ztělesňuje tragický paradox muže, jenž se do poslední chvíle držel amerického snu, i když ten sen se mu už dávno rozpadal pod rukama," dodává magazín.