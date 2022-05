Nový film od režiséra Old Boye: Ženatý detektiv stalkuje ženu podezřelou z vraždy

Oceňovaný jihokorejský režisér Pak Čchan-uk, v anglické transkripci známý jako Park Chan-wook, na festivalu ve francouzském Cannes představil nový film s mezinárodním názvem Decision to Leave. Autor takzvané trilogie o pomstě tentokrát natočil romantický thriller o detektivovi a ženě podezřelé z vraždy. Překvapivě obsahuje jen minimum násilí nebo nahoty.

"Když do filmu něco nedám, hned se ptáte, proč to tam není. Když to tam dám, ptáte se, proč tam není něco jiného," žertoval Pak na dotaz novinářů, zda pro něj tento snímek představuje tvůrčí obrat.

"Při přípravách jsem říkal známým, že chystám film pro dospělé. Ale všichni si pod tím hned představili spoustu erotiky a sexu. Přišlo mi zvláštní, že když chci točit pro dospělé, tohle je první, co lidi napadne. Tak jsem se rozhodl udělat přesný opak toho, co všichni očekávali," vysvětluje.

Pak Hae-il hraje detektiva Hae-joona, který vyšetřuje smrtící pád horolezce z místního vršku. Všimne si, že sportovcova výrazně mladší čínská manželka nad ztrátou ani v nejmenším netruchlí. Hrdina pojme podezření, zda nešlo o vraždu, a vdovu začne sledovat.

Detektiv zvyklý mít na všechno odpovědi a čím dál tajuplnější femme fatale se postupně začnou vzájemně přitahovat. Hrdina trpí nespavostí a je závislý na cigaretách. Místo aby byl doma se svou ženou, po nocích stalkuje podezřelou, později jí na výslechy nosí jídlo. Jeho vztah k ní čím dál víc komplikuje vyšetřování. Když na to detektiva upozorní parťák, hrdina se fixace na podezřelou pokusí zbavit. Jenže jeho zájem zase začne chybět jí.

"Existuje spousta tvrdých nebo násilných filmů o policistech. Tenhle detektiv je jiný, vlídný, s vybraným chováním. Neuchyluje se tak často k násilí, respektive to není jeho hlavní pracovní metoda," popisuje představitel hlavní role Pak Hae-il. "Chtěl jsem ztvárnit trochu jiného detektiva, než je běžné," dodává.

Podezřelou hraje Tang Wei, známá z 15 let starého snímku Touha, opatrnost od režiséra Anga Leeho.

Film Decision to Leave do českých kin uvede společnost Aerofilms. | Video: The Upcoming

Decision To Leave je v pořadí čtvrtý titul, s nímž osmapadesátiletý Pak Čchan-uk soutěží v Cannes. Největší úspěch tu zaznamenal roku 2004 s Old Boyem, pět let nato se jeho Žízeň podělila o cenu poroty. K autorovým dalším snímkům patří Nebohá paní Pomsta nebo zatím poslední, šest let starý erotický thriller Komorná.

Podle časopisu Deadline.com není novinka tak silná, díky pozoruhodným postavám ale stojí za to ji dokoukat. Režisér vypráví tak, aby divák pochopil, co se protagonistům honí hlavou, vážné scény ředí sarkasmem nebo humorem. "Každý pohyb, každý pohled je smyslný. Filmař dokáže erotikou nabít i scénu policejního výslechu," shrnuje server, jenž však kritizuje poslední půlhodinu příběhu.

Dle magazínu Indiewire detektivově životu dal nový smysl případ, který ale nechce vyřešit. Film se ptá, zda mohou zůstat zamilovaní lidé, které by čekala společná budoucnost jedině v případě, že minulost nechají nevyřešenou. "Poprvé od snímku Pohraniční pásmo z rok 2000 vytvořil Pak Čchan-uk něco, co chvílemi vypadá, že by to býval byl mohl režírovat někdo jiný," míní web.

Podle něj by ale žádné krimi nemělo tak moc spoléhat na zařízení od firmy Apple, jako jsou iPhone nebo Apple Watch. "Decision To Leave je na technologiích od Applu ještě závislejší než krátký film, který Pak Čchan-uk natočil na iPhone," poznamenává server. Pakův jedenadvacetiminutový snímek nazvaný Life Is but a Dream vznikl přímo ve spolupráci s technologickou firmou, režisér ho vyrobil na telefonu iPhone 13 Pro.

Nadšený je naopak kritik britského deníku Guardian, jenž Decision To Leave přirovnává k hitchcockovskému filmu od někoho, kdo přitom nutně neviděl snímky Alfreda Hitchcocka. "Scénář vás udržuje v nejistotě, každou chvíli vás seznamuje s novými postavami a okolnostmi, které doceníte až později. S každou další scénou je to napínavější," pochvaluje si kritik.