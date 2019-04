před 6 hodinami

První díl závěrečné řady Hry o trůny odvysílá HBO v noci z neděle na pondělí. | Video: Martin Veselovský | 17:50

Hra o trůny je fenomén, seriál má své propady a vrcholy. "Ale teď je očekávání vysoko, v sedmé sezóně to zase začalo být zajímavé," říká redaktorka týdeníku Respekt Jindřiška Bláhová. Premiérový díl závěrečné série odvysílá stanice HBO v noci z neděle na pondělí a tvůrci slibují velkolepé finále s epickou bitvou. To ale není to nejzajímavější, v seriálu je politika i pletichaření, to je to, co lidi přitahuje. "Seriál do jisté míry reflektuje představy o normálním světě a je stejně nevyzpytatelný," dodává filmová kritička.