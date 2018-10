Šance byla malá, ale dal jsem tomu vše, říká režisér českého seriálu pro Netflix

"Hodně lidí si myslí, že Netflix znamená neomezený rozpočet, ale také oni řeší peníze," říká Jan Pavlacký, který pro něj jako první Čech natočil seriál.

Poprvé v historii seriál pro on-line streamovací službu Netflix natočil český štáb. Pod vedením Jana Pavlackého u nás vznikla šestidílná hororová antologie Haunted, kterou předplatitelé Netflixu mohou zhlédnout ode dneška. Takzvané dokudrama kombinuje skutečné výpovědi lidí, kteří zažili dramatické okamžiky doprovázené nevysvětlitelnými a nadpřirozenými jevy, s hranou verzí jejich zkušeností.

Ačkoli se každý z uzavřených příběhů odehrává v USA, natočeny byly ve filmových ateliérech Prague Studios a v okolí české metropole: ve vybydlených domech, na lesním hřbitově, ve vile v Králově Dvoře nebo na Okoři. "U zahraničních zakázek v Praze je běžné, že přijede cizí režisér. U Haunted to poprvé neplatilo," říká režisér Jan Pavlacký.

Aktuálně.cz: Netflix je velká a vlivná společnost, která nyní mění podobu filmové distribuce. Jak těžké je získat u ní práci?

Hodně, ale výběrové řízení bylo celkem standardní. Poslal jsem jim svůj showreel (sestřih z dosavadní tvorby, jakousi videovizitku, pozn. red.), kde jsem měl i nějaké věci, které Haunted tematicky a žánrově odpovídaly. Asi tři týdny trvalo, než mi potvrdili první dvě epizody. Mezitím proběhlo spoustu konferenčních telefonních hovorů, pak jsem musel odevzdat takzvaný treatment, dokument, který obsahuje texty, fotky či reference a v němž se jako režisér vyjadřujete, jak si představujete filmové složky. Snažil jsem se vše popsat, aby měli producenti co nejjasnější představu.

V tomto případě situaci ztěžoval fakt, že se natáčelo v Čechách. U zahraničních zakázek v Praze je běžné, že přijede cizí režisér, někdy i kameraman a další důležité profese. U Haunted to poprvé neplatilo. I když vím, že se do poslední chvíle řešilo, jestli nějací američtí režiséři dorazí. Nakonec na všechno dohlížel showrunner Jordan Roberts, který byl skvělý a se kterým jsme si padli do oka.

V Česku se natáčelo díky vašemu angažmá?

Naopak. Nejprve se rozhodli, že se bude točit v Čechách. Což nebylo jednoduché, příběhy s Českou republikou nemají nic společného, odehrávají se po celých Spojených státech. Navíc jsme natáčeli v únoru a v městečku za Prahou jsme třeba předstírali, že jsme v městečku u Los Angeles. Hodně lidí si sice myslí, že Netflix znamená neomezený rozpočet, ale také oni řeší peníze. A samozřejmě je levnější najmout na české natáčení českého režiséra, kterému nemusíte platit letenku a ubytování a jehož honorář se pohybuje jinde než u Američanů.

Doku-drama Haunted si lze na Netflixu pustit ode dneška. | Video: Netflix | 01:19

Věděl jste od začátku, že budete režírovat všech šest epizod?

Ne, Netflix původně nechtěl, aby vše točil jeden člověk, protože každý díl je trochu jiný. Ale nakonec mi přiklepli první dvě epizody, pak čtyři, pak všechny. Což bylo i praktické, poslední dny v ateliérech Prague Studios jsme točili scény hned do několika dílů najednou.

Pár dílů jste mohl i napsat.

Ano, ale je třeba říct, že jde o takzvaný unscripted seriál, tedy vycházející ze skutečných událostí. Scénář jsem psal na základě výpovědí lidí, které jsem dostal od Netflixu. Spíš tedy šlo o dramaturgii, vybíral jsem z jejich zážitků to, co se bude dát dobře natočit v inscenovaných pasážích. I na tom jsem spolupracoval se showrunnerem. Dvě epizody psal on sám.

Pro Netflix teď točí velcí režiséři jako Martin Scorsese. Na benátském festivalu, kde několik jejich filmů získalo cenu, si bratři Coenové chválili, že jim producenti z Netflixu do ničeho nemluvili. Jaká byla vaše zkušenost?

U Haunted byli do celého procesu hodně zapojeni. Včetně výběru štábu. Chtěli vidět showreel kameramanů, architekta i maskérky - masky mají výraznou roli, vzhledem k tomu, kolik tam je různých zranění a efektů. Tady jsme měli štěstí, že se nám na projekt podařilo sehnat italskou maskérku Ilariu Zamprioli, se kterou se dobře znám a která má díky svým zahraničním zkušenostem praxi v takto stylizovaných žánrech. Když pro Netflix točí Alfonso Cuarón nebo bratři Coenovi, tak do toho vstupují jinak. Já jsem s nimi řešil všechno, i obsazení. Byli v pohodě, nevyskytl se skoro žádný problém, jen když jsem vybíral herce, musel jsem jim kromě svého favorita nabídnout i dvě zálohy. U všeho byl ale showrunner a ten byl skvělý po tvůrčí i producentské stránce. Uvědomoval si, co je možné a co ne.

Haunted je seriál určený hlavně americkému trhu. Musel jste svou režii přizpůsobovat tamním hororům?

To jsem asi dělal, hodně jsem si je nakoukal. Ale ta věta spíš znamená, že americký divák nepozná, že se točilo v Čechách.

Máte mezi těmi šesti oblíbený příběh, když má každý trochu jiný styl?

Jako Evropan jsem víc tíhl k těm realističtějším. Některé epizody jsou vyloženě žánrový horor. Některé směřují spíš do thrilleru, ty jsem preferoval. Tohle je navíc takový typ amerického halloweenského hororu, na který u nás podle mě nemáme ani moc publikum. Já mám rád temné příběhy, nicméně spíš tíhnu k realistickým věcem. Na druhou stranu právě ta výrazná stylizace je svým způsobem osvobozující, můžete popustit uzdu fantazii a hrát si.

Scestovalý režisér ◼ Jan Pavlacký vyrůstal v Tunisku, kde se naučil italsky a francouzsky. Po gymnáziu se uchytil u filmu, nejprve jako tlumočník. ◼ Krátce studoval režii v Římě, tehdy už ale začal natáčet videoklipy či reklamy. Má za sebou ceněné, šest let staré krátkometrážní temné drama nazvané BKA 49-77. Nyní už půldruhého roku žije v Los Angeles.

Vnímal jste, že šlo o reálná svědectví?

Spíš jsem vše bral jako scénář. V Evropě formát dokudramatu moc populární není, v USA hodně býval, teď se trochu do obliby vrací a myslím, že docela dobře funguje. Líbí se mi, že po hororové pasáži vidíte člověka, který věří tomu, co vypráví. Jestli tomu budou věřit i diváci, je otázka. Nicméně reálné emoce vypravěče hezky vyvažují nadpřirozený děj.

Haunted pro vás bylo atraktivní hlavně tím, že šlo o práci pro Netflix?

Netflix samozřejmě znamenal velký kredit. Vůbec dělat napřímo pro amerického klienta je zajímavé, i kdyby šlo o Hulu nebo Amazon. Podobných věcí v Čechách vzniká hodně, právě produkční firma Milk and Honey Pictures, která zaštiťovala natáčení v Čechách, hned potom dělala i další hororový seriál Lore pro Amazon. Bylo by samozřejmě skvělé, kdyby to znamenalo, že se v budoucnosti podobné zakázky mohou svěřit plně do rukou českých tvůrců.

Cítíte už teď, že vás tato zakázka kariérně posunula?

Lehounce ano. Podepsaného nic nemám, ale interní reakce na Haunted jsou velmi pozitivní. Čeká se na analytická data, která budou asi 14 dní po premiéře. Vím, že jim se líbí, co jsme udělali, ale samozřejmě rozhodnou diváci. Nicméně už se mnou začali jednat trochu jinak než předtím.

Když spolu mluvíme, jste v Los Angeles. Jak dlouho tam bydlíte?

Tři čtyři roky jsem o Americe uvažoval a pravidelně ji navštěvoval, pracovní povolení mám přes rok. Ještě předtím, než dopadl Netflix, jsem měl už skoro koupenou letenku, jen jsem v Praze dodělával práci. Pak přišlo Haunted, které to zase o půl roku pozměnilo. Teď se snažím být v USA.

Je nutné žít v Hollywoodu, když tam chcete pracovat?

Určitě se to vyplatí. Nevím, jestli to je nutné bezpodmínečně. Ale stihnu někde být, když se najednou dozvím o něčem, co se děje za pár dní. Z Prahy bych neměl čas jen tak do Los Angeles jezdit na premiéry a na schůzky. Na druhou stranu varianta natáčení v Čechách je funkční a myslím, že pro mě bude zatím ještě jednodušší získat projekt natáčený u nás, než že bych rovnou začal pracovat tady. Ale ona se stejně většina věcí dneska točí jinde než v Los Angeles, tady je to moc drahé.

Může vám v Hollywoodu pomoct zkušenost z římské filmové školy, kde jste studoval režii?

Já tu školu v Itálii ani nedodělal. Hodí se každá zkušenost, ale v Netflixu určitě nikoho nezajímalo, jakou mám školu, v první řadě je zajímal showreel a pak treatment. Ten u mě myslím rozhodl. Občas se stává, že vás někdo s něčím osloví, ale dá se předpokládat, že to nevyjde. U Haunted se ta šance zdála být taky celkem malá, ale dal jsem do toho vše a vyplatilo se to.

Když se ucházíte o práci a věnujete spoustu energie i času treatmentu, zaplatí vám za něj, i když konkurz nevyhrajete?

Ne. To je na této práci občas náročné. Úspěšnost je asi tak jedna ku šesti, pětkrát prohrajete, jednou vyhrajete. Tedy aspoň u reklam, se kterými mám největší zkušenost.