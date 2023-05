Harrison Ford na červeném koberci. Cannes zažilo premiéru nového Indiana Jonese

Jednu z nejočekávanějších premiér roku měl ve čtvrtek večer na programu festival ve francouzském Cannes. Osmdesátiletý americký herec Harrison Ford tu slavnostně uvedl hollywoodský film Indiana Jones a nástroj osudu. V pátém dílu dobrodružné ságy, který česká kina uvedou 29. června, po patnáctileté pauze opět ztvárnil statečného archeologa s kloboukem a bičem.

Reakce publika každý vykládá jinak. Časopis Variety.com píše, že nový Indiana Jones, jenž trvá 142 minut, sklidil sice pětiminutový, ale vlažný potlesk. Publikum neprojevovalo nadšení ani při akčních scénách, ani při rychlých slovních výměnách a chvílemi bylo slyšet, jak si diváci znuděně šeptají, tvrdí časopis. Naopak magazíny Hollywood Reporter nebo Deadline.com referují, že novinka měla jednoznačný úspěch a štáb byl z přijetí v Cannes nadšený.

Jednoznačný zájem každopádně vyvolal příchod hvězd na červený koberec. Pozdravit amerického hosta Forda vyrazily stovky diváků. Pár jich dokonce mělo klobouky a kožené bundy, jaké ve filmech nosí Indiana Jones. Jeho představitel Harrison Ford se před kamerami prošel s manželkou, herečkou Calistou Flockhart, popisuje agentura AP.

Už uvnitř v sále pak od organizátorů festivalu, kteří nového Indiana Jonese zařadili mimo soutěž, převzal čestnou Zlatou palmu za celoživotní přínos kinematografii. Při této příležitosti pořadatelé promítli sestřih Fordových nejznámějších rolí, od Hvězdných válek přes Blade Runnera až po Air Force One.

"Říká se, že než zemřete, proběhne vám před očima celý váš život. Tak já ho právě zahlédl," zažertoval Harrison Ford, načež zvážněl. "Jsem dojatý. Opravdu jste mi udělali radost. Tenhle život mi umožnila prožít má milovaná manželka, která mě podporovala na každém kroku. Ale miluji vás všechny. To díky vám měl můj život význam a smysl," doplnil Ford k divákům a sklidil potlesk.

Nový snímek se odehrává v roce 1969. Univerzitního profesora vyhlížejícího důchod Indianu Jonese v něm nečekaně navštěvuje jeho kmotřenka Helena Shaw, již hraje Phoebe Waller-Bridge. Pátrá po předmětu nápadně připomínajícím mechanismus z Antikythéry, jehož polovinu archeologovi kdysi svěřil její otec. Dle legendy předmět umožňuje cestování v čase.

Dívka jej ukradne s cílem prodat ho na černém trhu tomu, kdo zaplatí nejvíc. To ale Jones nemůže dopustit, a tak se za kmotřenkou vydává na poslední velké dobrodružství. V patách má bývalého nacistu a nynějšího pracovníka americké kosmické agentury, kterého zpodobnil Mads Mikkelsen.

Podle agentury AFP příběh zavede hrdiny do marockého Tangeru nebo na Sicílii. Hudbu složil opět John Williams.

Součástí filmu je flashbacková scéna, která se odehrává za druhé světové války a kvůli níž tvůrci nechali osmdesátiletého Forda digitálně omládnout, aby vypadal o čtvrt století mladší. Snímek měl rozpočet 294 milionů dolarů, což je v přepočtu skoro 6,5 miliardy korun.

Britský deník Guardian filmu udělil tři z pěti hvězdiček. Podle něj Ford neztratil smysl pro humor ani svůj charakteristicky úsměv. Stejně tak podává skvělý výkon Phoebe Waller-Bridge v roli Jonesovy neovladatelné kmotřenky, přestože jde o typ postavy, se kterou by protagonista v dřívějších filmech měl pletky. Pátý díl je zábavný až do divokého finále a rozhodně bude diváky bavit, shrnuje Guardian.

Časopis Deadline.com vyzdvihuje akční scény, v nichž figurují vlaky, auta, letadla, koně i motorizované tříkolky zvané tuk-tuk. Triků je tak akorát, omlazený Ford vypadá věrohodně, a už když divák jistého věku znovu slyší snadno zapamatovatelnou hudbu Johna Williamse, má pocit, že je na světě všechno tak, jak má být, shrnuje magazín.

1:42 Film Indiana Jones and the Dial of Destiny uvedou česká kina 29. června. | Video: Falcon

Naopak deník Telegraph je kritičtější. Filmu, jemuž dal dvě hvězdičky z pěti, podle něj chybí jiskra. Akorát opakuje to, nač jsou diváci zvyklí z dřívějška, aniž by jediný záběr či nápad opravdu nadchnul, shrnul kritik Telegraphu.

Indiana Jones a nástroj osudu je prvním dílem ságy, který nenatočil Steven Spielberg. Nahradil jej devětapadesátiletý James Mangold, známý jako režisér závodního filmu Le Mans '66 nebo hudebního Walk The Line. "Je to opravdu dobrý díl Indiana Jonese. Jsem pyšný na to, jakou James odvedl práci," pochválil svého nástupce tento týden Spielberg.

Neohroženého archeologa, k jehož poznávacím znamením patří klobouk, bič a panický strach z hadů, ztvárnil Harrison Ford poprvé roku 1981 ve filmu Dobyvatelé ztracené archy. Ještě v téže dekádě následovaly další dva díly. Sérii roku 2008 znovu oživil Steven Spielberg snímkem Indiana Jones a Království křišťálové lebky, který sice vzbudil smíšené ohlasy, avšak celosvětově měl komerční úspěch a utržil 790 milionů dolarů. Už tento čtvrtý díl měl premiéru na festivalu v Cannes.

Sága, kterou se Spielbergem vymyslel George Lucas, dosud celosvětově utržila okolo dvou miliard dolarů. Nynější pátý díl tvůrci oznámili v roce 2016, naposledy byl několikrát odložen kvůli pandemii koronaviru.

Indiana Jones a nástroj osudu je zároveň prvním titulem, jenž vznikal pod hlavičkou studia Walt Disney Company. To koupilo práva na něj i na značku Star Wars v roce 2012 od firmy Lucasfilm. V posledních měsících spekuloval server Variety.com o tom, že budoucností ságy v rukách Disneyho by mohl být nový televizní seriál o Indianu Jonesovi. Harrison Ford už však vyloučil, že by v něm účinkoval.