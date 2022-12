Indiana Jones se opět pere s nacisty. První trailer představuje omlazeného Forda

Bez svých stvořitelů George Lucase a Stevena Spielberga, avšak stále s tváří dnes osmdesátiletého herce Harrisona Forda se do kin příští rok vrátí archeolog Indiana Jones. V noci na pátek společnost Lucasfilm vydala první trailer filmu nazvaného Indiana Jones and the Dial of Destiny. Pátý díl akční dobrodružné ságy uvedou česká kina 29. června příštího roku.

Odehrává se roku 1969, kdy se Indiana Jones chystá do důchodu. Těžko si připouští, jak moc se Amerika změnila. "Nikdo si nikdy nepřipadal starší než lidi, kteří se tohoto věku dožili v roce 1969. To byla obzvlášť krutá doba na stárnutí," popisuje časopisu Empire scenárista John-Henry Butterworth, který film napsal se svým bratrem Jezem Butterworthem.

Příběh se však rozhodli začít flashbackem z druhé světové války. Jako první tak diváci na plátně uvidí rok 1944, kdy se Indiana Jones v adrenalinové scéně na zámku pere s nacisty. "Chtěl jsem natočit pořádnou akční scénu, ve které ho vidíme na vrcholu sil, v duchu původních filmů George Lucase a Stevena Spielberga," popisuje režisér pátého dílu James Mangold.

Protože tou dobou by ale Indiana Jonesovi mělo být 35 let, tvůrci museli jeho dnes osmdesátiletého představitele Harrisona Forda digitálně omladit. "Dnes můžete s postavou pracovat v časovém období, které by dřív bylo prostě nemyslitelné," pochvaluje si producent Frank Marshall.

Dle časopisu Empire štáb z archivů vyndal původní oblečení, které měl Ford roku 1981 při natáčení prvního dílu nazvaného Dobyvatelé ztracené archy. Podle toho pak kostyméři vyrobili věrnou repliku, ve které herec natočil scénu odehrávající se za války. "Myslím, že byl na sebe zvlášť hrdý ve chvíli, kdy se pořád vešel do těch kalhot," dodává producent Marshall.

Pomocí digitálních triků před třemi roky režisér Martin Scorsese omladil herce Roberta De Nira ve snímku Irčan. Scény, v nichž měl být osmdesátník De Niro o desítky let mladší, však vzbudily rozporuplné reakce.

Disney zase do celovečerního filmu Rogue One a seriálu The Mandalorian krátce zařadil herce digitálně upravené tak, aby vypadali jako Leia a Luke z původní sci-fi trilogie Hvězdné války.

Časopis Empire však píše, že od té doby se technologie opět výrazně posunula. Filmové studio Industrial Light & Magic, které na novince pracuje, za tímto účelem vyvinulo speciální software. Ten prošel desítky hodin záběrů mladého Harrisona Forda, aby je co nejdokonaleji napodobil a propojil s tím, co štáb natočil s dnes osmdesátiletým hercem.

Ford tvrdí, že byl z výsledku až vyděšený. "Tohle je poprvé, co jsem to viděl, a působí to fakt věrohodně. Je to až strašidelné. Myslím, že radši nechci vědět, jak to funguje, ale rozhodně to funguje," tvrdí herec. "To neznamená, že bych kvůli tomu toužil být znovu mladý. Jsem rád, že jsem si svůj věk zasloužil," řekl časopisu.

Po flashbacku z druhé světové války se děj přesune do 60. let minulého století a zřejmě se bude točit okolo někdejších vysoce postavených nacistů, kteří žijí v USA a pracují na programu Apollo s cílem dostat člověka na Měsíc. "Faktem je, že k přistání na Měsíci by bez party bývalých nácků nedošlo," naznačuje scenárista Jez Butterworth. "Jak moc jsou ti náckové bývalí, to se teprve uvidí," dodává.

Jednou z inspirací pro antagonistu Vollera, kterého ztvárnil známý herec Mads Mikkelsen, se stal Wernher von Braun. Ten byl nejprve německým konstruktérem raket V-2, které během nucených prací vyráběli vězni v koncentračních táborech, aby nacistické Německo mohlo ostřelovat Londýn. Později se Braun stal jedním z autorů rakety, jež vynesla první lidi k Měsíci. Vědec žil v letech 1912 až 1977.

"Voller by rád napravil některé ze svých minulých chyb," říká o své postavě Mads Mikkelsen. "Příběh se točí okolo něčeho, co může učinit svět mnohem lepším. Voller by se k tomu rád dostal jako první. Stejně tak by se k tomu ale rád dostal Indiana Jones. A tak vzniká konflikt," popisuje Mikkelsen.

Ten má ve filmu pravou ruku Klabera hraného Boydem Holbrookem. "Jsem takový jeho poslušný, ale hodně bláznivý psíček," tvrdí o své postavě Holbrook.

Kromě nich ve snímku účinkují Toby Jones, Antonio Banderas, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge nebo osmasedmdesátiletý John Rhys-Davies, který si zopakuje roli Jonesova kamaráda Sallaha.

Štáb natáčel na Sicílii, v Maroku nebo ve Skotsku. V akčních scénách se objeví letadla, vlaky, jízda na koních, náklaďáky či helikoptéry. Archeolog postupně navštíví zámky, hrobky, tržiště, ba podívá se i pod vodu. Všechny takové scény režisér Mangold konzultoval se Stevenem Spielbergem, režisérem čtyř předešlých dílů. "Říkal mi, že Indiana Jones je v podstatě od začátku do konce trailer. Že ten film musí být pořád v pohybu," tvrdí Mangold.

Hudbu opět složil devadesátiletý John Williams, který podobně jako Harrison Ford naznačil, že je to naposledy, kdy na Indiana Jonesovi pracuje.

Film tak nejspíš uzavře ságu, která začala roku 1981 snímkem Dobyvatelé ztracené archy. Celosvětově dosud čtyři dobrodružství Indiana Jonese utržila téměř dvě miliardy dolarů a kromě televizního seriálu ze začátku 90. let minulého století podnítila vznik hraček, knih, počítačových a stolních her, komiksů nebo atrakcí v zábavních parcích.