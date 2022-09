Festival v San Sebastiánu vyhrál film Los reyes del mundo

Vítězem 70. ročníku festivalu ve španělském San Sebastiánu se stal film Los reyes del mundo (Králové světa). Natočila jej kolumbijská režisérka Laura Mora v koprodukci s Lucemburskem, Francií, Mexikem a Norskem.

Snímek sleduje pětici náctiletých chlapců bez domova. Nejstarší z nich dostane dopis od vlády o restituci pozemků, které jeho babičce zabavily polovojenské jednotky. Rozhodne se s kamarády vydat na cestu s nadějí, že najdou své místo na světě.

Stříbrnou mušli za nejlepší režii získal japonský film Hjakka (Stovka květin) Genkiho Kawamury, známého producenta animovaných děl. Jedná se o jeho první celovečerní snímek. Syn se v něm stará o matku, která kvůli Alzheimerově chorobě ztrácí paměť, přičemž objeví matčino dávné tajemství.

Cenu za nejlepší scénář získala dvojice čínských tvůrců Tung Jün-čou a Wang Čchao za práci na filmu Kchung Siou (Žena), který režíroval druhý ze zmíněných. Zachycuje příběh dělnice, jež od konce 60. let do začátku 80. let překoná dvě nešťastná manželství a ve volném čase se navzdory těžké práci vypracuje ve spisovatelku.

Do hlavní soutěže festivalu byl zařazen i snímek českého režiséra Petra Václava Il Boemo o skladateli Josefu Myslivečkovi. Pro českou kinematografii je úspěch už to, že byl vybrán. Naposledy soutěžil film českého tvůrce na některé z velkých mezinárodních přehlídek v roce 2019, kdy bylo na festivalu v Benátkách uvedeno Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula.

Mezinárodní filmový festival v San Sebastiánu bývá považován za čtvrtý nejvýznamnější v Evropě - po akcích v Cannes, Benátkách a Berlíně.