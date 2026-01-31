Film Rozvod za časů války, na němž se podíleli i Češi, má cenu festivalu Sundance

Koprodukční film Rozvod za časů války, který podpořil i Český audiovizuální fond, získal cenu za režii na 42. ročníku amerického festivalu nezávislých filmů Sundance. Snímek s názvem Skyrybos karo metu režíroval litevský režisér Andrius Blaževičius, koprodukovali ho Jakub Košťál a Vratislav Šlajer z české produkční společnosti Bionaut. V Česku má být film uveden v druhé půlce roku 2026.
"Jde v dobrém smyslu o evropský film, koprodukce Litvy, Česka, Lucemburska a Irska se silným tvůrčím podílem českých tvůrců, střihačky Anny Johnson Ryndové, hudebního skladatele Jakuba Rataje, umělecké maskérky Adély Anděly Bursové a kostýmní výtvarnice Anety Grňákové," uvedl Košťál.
Film Rozvod za časů války (How to Divorce During the War) se odehrává ve Vilniusu v roce 2022. Sleduje vysoce postavenou manažerku Mariju, která si vybere nejhorší možný okamžik pro rozhovor se svým manželem Vytasem o rozvodu - den předtím, než naplno propukne ruská invaze na Ukrajinu. Pár se musí vyrovnat s procesem odloučení na pozadí uprchlické krize a krize středního věku, píše se v anotaci k filmu.
"Máme obrovskou radost. V Sundance jsme měli vyprodané projekce a diváci film skvěle přijali. Cena za režii je dalším potvrzením kvalit filmu. Vypráví silný osobní příběh o jedné obyčejné manželské krizi na pozadí velké dějinné události," reagoval na ocenění Košťál.
Oceněný snímek v kategorii režie je třetím celovečerním filmem Blaževičiuse. Byla to jeho druhá spolupráce se společností Bionaut, předtím koprodukovala už jeho předchozí film V běhu (Runner).
Festival Sundance spoluzaložil americký filmař Robert Redford. Přehlídka dostala jméno podle jedné z Redfordových nejslavnějších rolí, kterou vytvořil po boku svého pozdějšího dlouholetého přítele Paula Newmana ve snímku Butch Cassidy a Sundance Kid. Festival, který měl původně upozornit na regionální "nehollywoodské" filmaře, je dnes největší přehlídkou nezávislého filmu v USA. Své průlomové snímky na něm uvedli režiséři Steven Soderbergh, Jim Jarmusch či Quentin Tarantino. Pro méně známé tvůrce bývá každoročně příležitostí najít distributory i širší publikum.
V roce 2007 získal na festivalu cenu diváků irský film Once, v němž ztvárnila jednu z hlavních rolí česká písničkářka Markéta Irglová. Balada Irglové a irského hudebníka Glena Hansarda Falling Slowly z nízkorozpočtového snímku pak získala Oscara za nejlepší filmovou píseň.
