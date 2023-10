Festival v Jihlavě uvede filmy o deep fake nebo ty natočené umělou inteligencí

Více než 350 filmů nabídne letošní festival dokumentárních filmů v Jihlavě. Přinese třeba retrospektivu průkopníků filmu bratří Meliésových, obrazy z charkovského metra, fenomén deep fake, portrét francouzského spisovatele Édouarda Louise nebo filmy natočené umělou inteligencí.

Festival, který potrvá od 24. do 29. října, uvede 115 filmů ve světové a 17 v evropské premiéře. Novinářům to dnes řekli pořadatelé 27. ročníku festivalu.

"Pokud bychom se podívali na program Jihlavy skrze témata uváděných filmů, vidíme snímky zachycující různé podoby práce, filmy tematizující stárnutí a zkoumající často nefunkční mezilidské vztahy, invazi technologií do našich všedních životů i politická témata ovlivňující životy milionů lidí v různých částech světa. Z uměleckého pohledu jde o filmy výrazné, osobité a pronikavé," řekl ředitel festivalu Marek Hovorka.

K tématům letošního ročníku se váže třeba americký snímek Jiné tělo režisérské dvojice Sophie Comptonové a Reubena Hamlyna, ve kterém vysokoškolská studentka objeví, že její portrétní fotografie byly zneužity v pornografickém filmu vytvořeném metodou deep fake. Podobně se režisér snímku Další profil Armel Hostiou vydává do afrického Konga, aby zjistil, kdo mu ukradl identitu prostřednictvím facebookového profilu.

Film Tonji Hessen Scheaiové a Michaela Rowleyho Modlitba za armagedon zachycuje, jak oslabují demokratické mechanismy ve Spojených státech amerických, ať jde o vlivné náboženské skupiny, nebo populární televizní pastory. V sekci Souhvězdí, která představuje výběr z filmových festivalů, bude k vidění dokument čínského režiséra Wang Binga Mládí (jaro) sledující teenagery pracující v jedné z mnoha čínských textilek vyrábějících rychlou módu pro evropské oděvní řetězce.

Mezi soutěžními sekcemi je třeba sekce Česká radost, která se zaměřuje na nový český dokument. Představí 15 filmů. V tuzemské premiéře uvede snímek slovenské dvojice Ivan Ostrochovský a Pavol Pekarčík. Film zachycuje ukrajinský Charkov na jaře 2022, kde jediným bezpečným místem bylo tamní metro. "Rozhodli jsme se najít něco, co se nejvíce blíží 'obyčejnému životu', a co nejlépe to zachovat: najít okamžik skutečné lidskosti v době zničující hrůzy," řekl dnes Ostrochovský. Snímek sleduje sbližování dvou třináctiletých dětí zavřených pod zemí. A Světloplachost se to jmenuje proto, že hlavní hrdina Nikita se nedostal pět měsíců na povrch, doplnil režisér.

Důležitou součástí letošního festivalu budou podle pořadatelů také výrazné režisérky a ženská témata. Ke zmíněným retrospektivám se přidává retrospektiva slavné francouzské spisovatelky, scenáristky a filmařky Marguerite Durasové. Témata jako ženská tělesnost a sexualita, stárnutí, přátelství, porod nebo vyrovnávání se s mateřstvím, sexuální násilí, ale také snaha vymanit se z genderových rolí procházejí celým programem.