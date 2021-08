Doufám, že to bude milý film. Betlémské světlo se Svěrákem dokončují syn a vnuk

František a Jan Svěrákovi, vnuk a syn slavného divadelníka a spisovatele, dokončují střih nového filmu Betlémské světlo. Komedie, ve které pětaosmdesátiletý Zdeněk Svěrák ztvární hlavní roli stárnoucího literáta, by se do kin měla dostat na jaře příštího roku.

Herec a scenárista to v úterý řekl na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde je jedním z hlavních hostů.

Natáčení skončilo v květnu. "My máme na chalupě půdu a tam je střižna. Takže ho kluci stříhají, myslím tím Františka Svěráka, to je můj vnuk, který vystudoval střih. Je to jeho druhý střih, první byl film Matky. A tady to pod dozorem režiséra Jana Svěráka dokončují," říká Zdeněk Svěrák.

Scénář vychází z knih Povídky a Nové povídky Zdeňka Svěráka, scénář napsal Jan Svěrák. Natočené fragmenty už herec zhlédnul. "Já už jsem to viděl nahrubo sestřižené, ale svůj dojem vám ještě neřeknu, protože není ten pravý. Ono je to skutečně nahrubo a některým dialogům ještě není rozumět. Ale doufám, že to bude milý film. Už obsazením je pěkný," věří Svěrák.

V komedii hraje stárnoucího spisovatele Šejnohu. "Moje žena, Dana Kolářová, by ráda, abych už s tím psaním přestal a věnoval se trochu jí a jezdil s ní po výletech a tak. No ale mně pořád straší v hlavě postavy, na kterých pracuji. Pracuji na několika povídkách zároveň a postavy se do toho filmu dostávají, aniž bych chtěl," vysvětluje.

V roli mileneckého páru se objeví Vojtěch Kotek a Tereza Ramba, jedné z dalších rolí se ujal Ondřej Vetchý. "Hraje automechanika, ale váhá, jestli by se neměl stát léčitelem," popisuje Svěrák.

Další filmový pár zpodobili Jitka Čvančarová s Vladimírem Javorským. "Mají syna, který trpí Downovým syndromem. Je to kluk velice optimistický a každá jeho replika by mohla být veselá. Čili jako ve Vesničce mé střediskové Otík byl duševně trošku zaostalý, a přitom mohl být figurou komedie, aniž bychom se mu vysmívali, tak takhle to doufám bude i s tím Vojtou, jak se ve filmu jmenuje," dodává Zdeněk Svěrák.

Toto pondělí v Uherském Hradišti převzal výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Večer se ještě představí ve Slováckém divadle s kolegy z Divadla Járy Cimrmana ve hře Záskok. Představení je součástí doprovodného programu festivalu. Ve čtvrtek dopoledne se v Respekt stanu uskuteční odborný program nazvaný Lekce filmu podle Zdeňka Svěráka.