Karlovarský festival hlásí další hvězdy, přijedou Johnny Depp a Michael Caine

Hosty karlovarského festivalu budou herci Johnny Depp a sir Michael Caine, držitelé Oscarů a mnoha dalších cen. V úterý to oznámil prezident přehlídky Jiří Bartoška.

Pořadatelé již před několika dny avizovali příjezd slavného Američana Ethana Hawkea. Z českých tvůrců ocení režiséra Jana Svěráka, který uvede svůj snímek Jízda z roku 1995. Dalším hostem bude výtvarník Petr Sís, o němž film nově natočil jeho bratr David.

Osmapadesátiletý Depp, jenž v minulosti přiznal problémy s alkoholem a drogami v různých partnerských vztazích i manželstvích, v oboru zažívá těžké časy. Britský soud vloni zamítl jeho žalobu kvůli článku, ve kterém jej bulvární list The Sun označil za někoho, kdo "mlátí manželky". Podle soudce jsou obvinění na Deppovu adresu "ve své podstatě pravdivá", protože se prokázala většina popsaných hercových útoků vůči tehdejší manželce Amber Heardové.

V důsledku toho studio Warner Bros. požádalo Deppa, aby odešel ze série Fantastická zvířata podle knih J. K. Rowlingové, kde ho nahradí Mads Mikkelsen. Depp účinkoval v prvních dvou dílech ságy, které dohromady celosvětově utržily téměř 1,5 miliardy dolarů.

V poslední době Depp hrál slavného fotografa W. Eugena Smithe ve snímku Minamata, jenž měl vloni premiéru na Berlinale. "Zničený alkoholik, který najde smysl života a začne novou kapitolu," shrnul obsah filmu herec, když ho představoval v Berlíně. "Jo, to mi něco říká," usmál se.

Další jeho významnější rolí byla adaptace románu Čekání na barbary, ve které účinkoval s Markem Rylancem a Robertem Pattinsonem. Hrál plukovníka Jolla, záhadného a vojensky strohého důstojníka v černých brýlích, "zplnomocněného kata" a "mistra vyšetřování a výslechů" z říšské tajné bezpečnosti. "Objíždí pohraniční pevnosti a přiživuje strach z barbarů, původních obyvatel žijících za hradbami," popsalo Aktuálně.cz.

Depp, jenž byl třikrát nominován na Oscara, debutoval roku 1984 v hororu Noční můra v Elm Street. V 90. letech na sebe upozornil filmy Co žere Gilberta Grapea, Arizona Dream, Ed Wood, Mrtvý muž, Krycí jméno Donnie Brasco nebo Strach a hnus v Las Vegas.

Další etapu kariéry zahájil roku 2003, kdy poprvé ztvárnil charismatického Jacka Sparrowa ve velkorozpočtových Pirátech z Karibiku. Roli si zopakoval ještě ve čtyřech pokračováních, zatím poslední pátý díl s podtitulem Salazarova pomsta měl premiéru před čtyřmi roky.

Další host karlovarského festivalu, osmaosmdesátiletý britský sir Michael Caine, účinkoval ve více než 130 filmech. První velké role měl v 60. letech minulého století, kdy se objevil v Alfiem, Bitvě o Británii nebo Prácičce v Itálii. V následující dekádě se blýskl ve významných filmech z druhé světové války Orel přistává či Příliš vzdálený most.

Oscara poprvé získal za výkon ve vedlejší roli v Haně a jejích sestrách, filmu Woodyho Allena z roku 1986. Roku 2000 přidal dalšího za Pravidla moštárny. Téhož roku jej britská královna povýšila do šlechtického stavu za přínos dramatickému umění. Diváci ho dále znají z filmů Aljaška v plamenech, Tichý Američan či komerčně úspěšné trilogie Christophera Nolana Batman začíná, Temný rytíř a Temný rytíř povstal.

Caine natáčí dodnes, příští rok by se měl objevit v českém velkorozpočtovém titulu Petra Jákla o Janu Žižkovi, kde ztvární fiktivní postavu Lorda Borše, pravou ruku krále Václava IV. a bojovníka za práva obyčejných lidí. Na zahájení karlovarského festivalu Caine převezme cenu za přínos světové kinematografii a uvede letošní komediální drama Best Sellers, které s ním natočila Lina Roesslerová.

Karlovarský festival se po loňské pauze vynucené nemocí covid-19 koná od pátku 20. do soboty 28. srpna. Na zahájení uvede ve světové premiéře film Davida Ondříčka o čtyřnásobném olympijském vítězi nazvaný jednoduše Zátopek.

Toto úterý pořadatelé představili opatření proti šíření koronaviru. Každý účastník po předložení dokladu o očkování či negativním testu dostane pásku na ruku, která mu umožní pohyb po festivalových akcích. Neznamená to však, že už by nemusel podstupovat další kontroly. Pásek bude těm, kdo se prokážou negativním testem, sloužit jen do vypršení platnosti testu. Na místě se bude možné nechat testovat i očkovat, uvedl výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha.