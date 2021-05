Dokument o stárnoucí prostitutce od Třeštíkové získal cenu v Mnichově

Hlavní cenu soutěžní sekce filmového festivalu Dok.fest v Mnichově získal nový časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové nazvaný Anny. Zachycuje příběh stárnoucí prostitutky.

Podle poroty je dokument o Anny nádherně intimní a skvěle zpracovaný. Režisérka ji sledovala přes 16 let od chvíle, kdy protagonistka ve věku 46 let začala pracovat jako prostitutka v pražských ulicích, aby doplnila svůj příjem pracovnice na toaletách.

"Helena Třeštíková mistrovsky kombinuje tento časosběrný přístup se skromnou délkou filmu. Bez jakýchkoli bezdůvodných nebo povrchních momentů zachází se svou zdánlivě obyčejnou, ale mnohostrannou hrdinkou s velkou úctou a péčí. Zároveň jde o uštěpačnou oslavu lidského ducha. Film také odhaluje ekonomické zápasy a dotýká se života v České republice během komunismu a po něm," uvedla porota.

Cenu provází prémie ve výši 254 tisíc korun. "Jsem nadšená a dojatá. Mám radost, že ryze český příběh, zachycený ve filmu Anny, ocenili zahraniční diváci, a doufám, že zaujme i české publikum," říká autorka snímku, jejž v červnu uvedou česká kina.

Letošní 36. ročník mnichovského festivalu se koná od 5. května, uvedl 131 filmů ze 43 zemí. Slavnostní vyhlášení cen se konalo v neděli večer. "Chceme film v kinech uvést co nejdřív, hned, jak to bude možné a co nejdříve poté, co se kina otevřou. Věříme, že diváci ho budou moci vidět už v červnu," dodává Třeštíková.

