Film s Mirrenovou a McKellenem začíná jako kriminálka, končí jako drama o pomstě

Jako dva filmy v jednom působí americký kriminální thriller Dokonalá lež, který od čtvrtka promítají česká kina. Ústřední role ve spletitém, překombinovaném příběhu o finančních machinacích, falešné identitě a pomstě vychutnané za studena ztělesnili slavní britští herci Ian McKellen a Helen Mirrenová.

Drama, které natočil režisér Bill Condon, vzniklo podle stejnojmenného, čtyři roky starého románu Nicholase Searlea. Hlavním aktérem příběhu, zasazeného do roku 2009, je osmdesátiletý prohnaný podvodník Roy. Jeho terčem zájmu na internetové seznamce se stane ovdovělá oxfordská profesorka historie Betty, žijící na poklidném předměstí Londýna.

Šarmantní stařík s čtveráckou jiskrou v oku vzdělanou a elegantní ženu natolik okouzlí, že ta mu otevře nejen své srdce a dům, ale posléze i přístup k celoživotním úsporám v hodnotě téměř tří milionů liber. Royův dokonalý plán, živený až zarážející důvěřivostí a naivitou vyhlédnuté oběti, se ovšem na poslední chvíli zvrtne.

Že obě postavy nebudou žádní idealističtí milenci, ale spíše "nespolehliví vypravěči", prozrazuje - možná předčasně - hned úvodní scéna. V ní protagonisté na on-line seznamce vyplňují své záliby v přímém protikladu s tím, co před obrazovkou právě dělají.

Jak se bude příběh vyvíjet dál po diváckém zjištění, že Roy je chladnokrevný zločinec, jenž se neštítí ani krve, není příliš překvapující. Tvůrci mohli dějovou linku rozvíjet jen dvěma cestami: buďto romantickou, anebo ještě více šalebnou.

Nečekané tedy není, co se stane, ale proč se tak stane. Postupné odhalování motivací postav však příběh násilně překlápí do jiné polohy i žánru, který s tím předchozím není příliš kompatibilní. Ve druhé polovině snímek postupně opouští staromódně apartní "podrazovou" kriminálku a mění se v palčivé drama o pomstě.

Film Dokonalá lež vstřebává ozvuky některých děl Alfreda Hitchcocka, psychologických románů americké spisovatelky Patricie Highsmithové, která vytvořila postavu chameleonského vraha Toma Ripleyho, i špionážních thrillerů Brita Johna le Carrého. Dvojlomnou strukturou zároveň připomíná vypravěčskou šablonu, kterou ve svých detektivkách využívali Agatha Christie anebo Arthur Conan Doyle.

1:02 Dokonalou lež promítají česká kina od čtvrtka. | Video: Vertical Ent.

Také v Dokonalé lži má zločin spáchaný v současnosti své kořeny hluboko v minulosti. Ostatně režisér Bill Condon a scenárista Jeffrey Hatcher jsou společně podepsáni pod - v rámci žánru neobvykle pootočenou - detektivkou Pan Holmes z roku 2015. V ní se třiadevadesátiletý Sherlock Holmes v podání Iana McKellena po mnoha letech pokouší rozpomenout na svůj poslední neuzavřený případ, kvůli němuž odešel na odpočinek.

Dokonalá lež je v jednotlivostech poutavá, jako celek však nesoudržná. Flashbacky, které se ve druhé části nemístně zhuštěně vracejí do válečného Berlína, vyznívají v kontextu současného příběhu o jedné přehnaně rafinované odplatě spíše svévolně. Paradoxně přitom právě ve scénách ze čtyřicátých let je skrytý silný dramatický potenciál, který ke škodě věci nebyl důsledněji rozpracován.

Podvodnickou šarádu, která diváky mate několika falešnými stopami, navíc zpochybňují i různé nelogické pošetilosti. Příběh se postupně natolik zaplétá, že čím víc informací se o postavách dozvídáme, tím méně můžeme věřit, že by dělaly právě to, co dělají. S ohledem na to Dokonalá lež udržuje napětí, především díky do detailu promyšleným hereckým výkonům.

Ian McKellen pojal Roye jako britského gentlemana ze staré školy, za jehož uhlazeným šarmem a tvídovým zevnějškem se skrývá chladnokrevná amorálnost. Jeho postava "sympatického zločince", jenž bytostně nenávidí lež, nicméně právě na lži založil celou svoji existenci, vzdáleně připomíná Talentovaného pana Ripleyho - v seniorském věku.

V této klamavé hře na kočku a myš, ve které postupně přestává být jasné, kdo je dravec a kdo kořist, je McKellenovi rovnocennou hereckou partnerkou Helen Mirrenová. Svoji Betty ztvárňuje jako zdrženlivou a korektní anglickou dámu. Z občasných kratičkých záblesků v jejích očích však lze vyčíst, že také ona někde hluboko skrývá znepokojivé tajemství.

Když se oba protagonisté poprvé setkají tváří v tvář a při vzájemném oťukávání diskutují o seznamování po internetu, Roy v souvislosti s tímto způsobem randění hovoří o "očekávání, které předchází zklamání". Navzdory znamenitým kreacím obou hereckých hvězd tato slova částečně platí i pro film Dokonalá lež.