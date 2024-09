Se smrtí bankovního úředníka končí svět. Film podle Stephena Kinga vyhrál hlavní cenu

Apokalyptické sci-fi o bankovním úředníkovi nazvané Chuckův život, natočené na motivy stejnojmenné povídky spisovatele Stephena Kinga, v neděli večer získalo hlavní cenu na filmovém festivalu v kanadském Torontu.

Jak připomíná agentura AFP, tato přehlídka se oproti známějším akcím ve francouzském Cannes nebo italských Benátkách odlišuje tím, že v Torontu vítěze nevybírá odborná porota, nýbrž diváci. Ti v poslední dekádě dvakrát ukázali na snímek, který posléze uspěl i na Oscarech, a to v případě dramatu Zelená kniha a road movie Země nomádů.

Letošního vítěze, Chuckův život, natočil Mike Flanagan podle stejnojmenné povídky Stephena Kinga z roku 2020, česky vydané v souboru nazvaném Když teče krev. Stejně jako předloha je film pozoruhodný nejen tím, že život obyčejného bankovního úředníka líčí na pozadí konce světa, ale také protože je vyprávěn pozpátku. Začíná protagonistovou smrtí.

Chucka hraje Tom Hiddleston, známý jako superhrdina Loki z marvelovské ságy, dále v novince účinkují Mark Hamill nebo Chiwetel Ejiofor. Film zatím nemá distributora. Režisér je s Kingovou tvorbou dobře obeznámený, podle jeho děl již natočil snímky Gerald’s Game a Doktor Spánek. "Mám za Mikea Flanagana a jeho talentované herce strašnou radost," reagoval King na sociální síti X.

Časopis The Daily Beast píše, že Chuckův život je film "stejně tak sladký jako strašidelný", přičemž děs v tomto případě pramení z každodenních obav o to, aby člověk neskončil sám, odloučený od druhých nebo neschopný vybavit si události a tváře, na nichž mu nejvíc záleželo.

Příběh začíná ve chvíli, kdy se stát Kalifornie v důsledku zemětřesení sesouvá do moře, Ohiem zmítají rozsáhlé požáry, v Evropě řádí povodně a například Německo ochromil výbuch sopky.

Auta na ulici padají do děr, lidé páchají hromadné sebevraždy a internet přestává sloužit, když se na rušné křižovatce v americkém maloměstě zničehonic objeví billboard blahopřející bankovnímu úředníkovi Charlesi Krantzovi ke "39 skvělým rokům". Brzy se tatáž reklama dostane do rádia a po výpadku kabelového signálu překvapivě také do televize.

Chucka, který právě zemřel na rakovinu, přitom nikdo z místních nezná a reklamy jsou zjevně jen posledním nevysvětlitelným symptomem hroutícího se světa.

V prostřední části snímku poznáváme Chucka o devět měsíců dřív, kdy míjí buskera hrajícího na ulici a zničehonic začne tančit do rytmu. Má tak nakažlivou radost ze života, až se k němu přidá dvacátnice v podání herečky Annalise Basso, se kterou se právě rozešel přítel pomocí textové zprávy.

Třetí a poslední část snímku se pak vrací do mládí, kdy středoškolák Chuck po předčasném skonu svých rodičů vyrůstá s babičkou a dědečkem. Hocha ze všeho nejvíc zajímají zamčené dveře vedoucí do tajného, strašidelného podkroví, líčí web Variety.com.

Na druhém místě v hlasování diváků torontského festivalu se umístil netradiční muzikál Emilia Perez o transgender vůdkyni mexického drogového kartelu. Třetí skončil film Anora o sexuální pracovnici, jejíž služby si objedná bohatý mladý Rus. Tento snímek na jaře vyhrál festival ve francouzském Cannes.

Torontský festival začal 5. září a podle agentury AFP letos navázal na roky, kdy se mu dařilo lákat hvězdy showbyznysu i davy lidí. Vloni byla účast kvůli hollywoodské stávce slabší, letos ale přijela spousta celebrit jako herečky Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Florence Pugh a Salma Hayek nebo herci Jude Law, Andrew Garfield a Denzel Washington, nemluvě o rockerech Eltonu Johnovi a Bruci Springsteenovi.

Vloni hlavní cenu na torontském festivalu dostal film Americká fikce, který posléze obdržel pět nominací na Oscara a proměnil tu za scénář.

