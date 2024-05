Cannes má vítěze. Zlatou palmu na festivalu získalo drama Anora režiséra Seana Bakera

Zlatou palmu, hlavní cenu na filmovém festivalu v Cannes, dnes večer získalo komediální drama o mladé sexuální pracovnici Anora amerického režiséra Seana Bakera. Zvláštní cenu poroty si ze 77. ročníku přehlídky odnesl íránský režisér Mohammad Rasúlof, který nedávno uprchl ze své vlasti, kde dostal několikaletý trest vězení.

"Tento film je velkolepý, plný lidskosti…Zlomil nám srdce," zhodnotila podle agentury AFP vítězný film předsedkyně poroty Greta Gerwigová. Anora se prosadila v konkurenci dalších 21 snímků.

Agentura Reuters o příběhu exotické tanečnice Ani, která se v mladické nerozvážnosti vdá za syna oligarchy, píše jako o dojemném dramatu plném černého humoru, agentura DPA zase jako o svižném filmu, který zaujme skvělými herci a herečkami, nečekanými zvraty a spoustou humoru.

Velkou cenu poroty, která je druhým nejdůležitějším oceněním na tradičním festivalu, si odneslo indické drama All We Imagine as Light (Vše, co si představujeme jako světlo), které podle agentury AP značná část pozorovatelů považovala za největšího favorita na hlavní cenu.

Čestnou Zlatou palmu získal americký filmař George Lucas, který ji převzal z rukou další režisérské legendy Francise Forda Coppoly.